Brasil: volvieron a intervenir a Jair Bolsonaro por una crisis de hipo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pasó este martes (30.12.2025) por un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, según informó su equipo médico.
Los médicos esperaban darle el alta hospitalaria el próximo jueves, pero este nuevo procedimiento podría atrasar su regreso a prisión.
Esta fue la tercera intervención en los últimos cuatro días a la que se sometió el exmandatario, todas ellas dirigidas para frenar las crisis de hipo que padece desde hace meses.
"(Bolsonaro) presentó nuevos episodios de hipo, por lo que fue sometido a una complementación del bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales", indicó el último parte del Hospital DF Star de Brasilia, donde permanece en "cuidados posoperatorios".
El líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, ingresó en esa clínica privada, previa autorización judicial, el pasado día 24 para corregir apenas una hernia inguinal bilateral.
Se operó de la hernia el día de Navidad, de la que evoluciona correctamente.
A partir de ese momento, los médicos se centraron en tratar las crisis de hipo, fruto al parecer de la decena de cirugías por las que ha pasado desde que un enfermo mental le asestó una puñalada en el abdomen en la campaña electoral de 2018.
El último boletín médico indicó que Bolsonaro se someterá mañana a una endoscopia para evaluar el "reflujo gastroesofágico", mientras continúa con "fisioterapia respiratoria", tratamiento nocturno para la apnea del sueño y "medidas preventivas contra la trombosis".