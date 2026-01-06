Jair Bolsonaro se golpeó la cabeza tras una caída en su celda: su esposa denunció abandono

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió un golpe en la cabeza tras caer de la cama en su celda de la Policía Federal de Brasilia. Según denunció su esposa Michelle, el hecho ocurrió durante la madrugada y no recibió atención médica hasta horas después.
Michelle Bolsonaro relató que su esposo padeció una “crisis” mientras dormía, lo que provocó que cayera y se golpeara contra un mueble. La exprimera dama denunció que, al estar la celda cerrada durante la noche, Bolsonaro no fue atendido de inmediato y recién fue auxiliado al amanecer, cuando los agentes llegaron para anunciarle su visita.
En redes sociales, Michelle expresó que el expresidente “no está bien” y manifestó su preocupación por el manejo del episodio. Acompañada por un médico personal, se presentó en la sede de la Policía Federal para exigir explicaciones.
Condenado y con antecedentes médicos delicados
Bolsonaro cumple condena en una sala especial de 12 metros cuadrados tras haber sido sentenciado por el Supremo Tribunal Federal por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado. En noviembre de 2025, informes médicos revelaron que sufría episodios de confusión y alucinaciones, posiblemente por la interacción entre pregabalina y otros fármacos prescritos por problemas crónicos de hipo.
Hasta el momento, la Policía Federal no emitió un parte médico oficial ni confirmó si será trasladado a un hospital. Tampoco se informó si se le realizarán estudios como una tomografía para evaluar la gravedad del golpe.