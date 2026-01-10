#HOY:

Neymar tiene una réplica del “Batimóvil”: “Los sueños pueden hacerse realidad”

El futbolista brasileño compartió imágenes de su colección de autos lujosos, entre los que se destaca una réplica del icónico auto de Batman, que el futbolista mandó a fabricar de manera exclusiva.

También tiene un helicóptero, pero el Batimóvil se llevó todos comentarios.También tiene un helicóptero, pero el Batimóvil se llevó todos comentarios.
Por: 

En plena pretemporada con el Santos de Brasil, Neymar volvió a llamar la atención fuera de las canchas al compartir en sus redes sociales imágenes de su impactante colección de vehículos de lujo.

Entre autos deportivos, aeronaves y helicópteros, una pieza en particular se robó todas las miradas, una réplica del “Batimóvil”, el icónico auto de Batman, que el futbolista mandó a fabricar de manera exclusiva.

Neymar mostró su lujosa colección.Neymar mostró su lujosa colección.

El delantero brasileño acompañó la publicación con una frase breve pero contundente:Los sueños pueden hacerse realidad”. En las imágenes se lo puede ver desde una toma aérea, posando cerca de sus “naves”.

Más lujo

Además del “Batimóvil”, Neymar exhibió otras adquisiciones de altísimo valor, como un helicóptero Airbus H145 y su avión privado Dassault Falcon 900LX, dos bienes que forman parte de su patrimonio más costoso.

Una vista aérea del Batimóvil.Una vista aérea del Batimóvil.

Sin embargo, fue la réplica del auto del superhéroe la que concentró la mayor parte de los comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad y el fanatismo de Neymar por Batman, otros reaccionaron con asombro ante el nivel de lujo.

