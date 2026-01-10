Una cacería de 18 días

Del Caribe al Atlántico Norte: cómo EE.UU. desbarató el intento ruso de evadir sanciones

Tras casi tres semanas de persecución a través del Atlántico, fuerzas especiales de Estados Unidos abordaron la nave cerca de Islandia, en una operación que buscó enviar un mensaje contundente a las flotas clandestinas que operan al margen de las sanciones internacionales.