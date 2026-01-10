Nuevo foco de violencia en Siria: choques en Alepo ponen en duda el control del Ejército
Los enfrentamientos se reactivaron en Alepo luego de vencido el plazo del alto el fuego. Mientras el Ejército sirio asegura haber finalizado un operativo de seguridad, combatientes kurdos permanecen en el estratégico barrio de Sheikh Maksoud y rechazan haber perdido el control de la zona.
Fuerzas kurdas resisten en Sheikh Maksoud tras el cese del fuego. Credito: REUTERS/Khalil Ashawi
El Ejército de Siria anunció este sábado la finalización de un operativo de seguridad en el barrio de Sheikh Maksoud, en la ciudad de Alepo, tras intensos enfrentamientos con fuerzas kurdas. Según el gobierno, la intervención se produjo luego de que expirara el plazo acordado para la retirada de los combatientes durante el alto el fuego vigente.
Las fuerzas gubernamentales iniciaron bombardeos nocturnos sobre el distrito, uno de los más castigados por los recientes combates, en lo que describieron como una acción destinada a restablecer el control total de la ciudad.
El operativo del Ejército y el vencimiento del alto el fuego
Desde el mando militar instaron además a los civiles a permanecer en sus hogares ante la persistencia de focos armados en la zona.
Resistencia kurda y versiones contrapuestas
Pese al anuncio oficial, las fuerzas kurdas negaron haber cedido el control de Sheikh Maksoud y calificaron las declaraciones del gobierno como “falsas y engañosas”.
De acuerdo con fuentes de seguridad sirias citadas por Reuters, durante la noche algunos comandantes kurdos y sus familias fueron trasladados de manera discreta hacia el noreste del país.
El operativo del Ejército y el vencimiento del alto el fuego
Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que alrededor de 300 combatientes decidieron permanecer en el barrio y continuar resistiendo. Corresponsales de AFP en Alepo confirmaron que los disparos se escucharon hasta la mañana del sábado, en lo que sería el último distrito de la ciudad aún bajo presencia kurda.
Arrestos, negociaciones fallidas y un conflicto latente
Una fuente militar había informado previamente a la agencia estatal SANA que varios integrantes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, fueron detenidos durante el operativo.
Desde la administración kurda, Ilham Ahmad, responsable de relaciones exteriores, había celebrado inicialmente un acuerdo para la “redistribución segura” de combatientes hacia el este de Siria, aunque nunca se anunció una retirada completa.
El operativo del Ejército y el vencimiento del alto el fuego
La reanudación de la violencia se produce en un contexto de estancamiento político, marcado por las dificultades para integrar a la administración kurda autónoma y a sus fuerzas armadas dentro del nuevo esquema de poder sirio.
Mientras tanto, la situación en Alepo sigue siendo frágil, con versiones enfrentadas y un alto el fuego cada vez más cuestionado.