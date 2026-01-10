Pese al alto el fuego

Nuevo foco de violencia en Siria: choques en Alepo ponen en duda el control del Ejército

Los enfrentamientos se reactivaron en Alepo luego de vencido el plazo del alto el fuego. Mientras el Ejército sirio asegura haber finalizado un operativo de seguridad, combatientes kurdos permanecen en el estratégico barrio de Sheikh Maksoud y rechazan haber perdido el control de la zona.