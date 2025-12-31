Se intensifican las protestas en Irán en medio de una grave crisis económica
Las manifestaciones contra la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo se extendieron por cuarto día consecutivo en Irán, con protestas en distintas ciudades y una dura respuesta de las fuerzas de seguridad.
Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este miércoles por cuarto día consecutivo, con manifestaciones en distintas regiones del país, mientras las fuerzas de seguridad intentaban dispersar las concentraciones mediante el uso de la fuerza.
Luego de la primera movilización registrada el domingo en Teherán, las protestas se replicaron en las ciudades de Hamadán, Kuhdasht, Gánave, Dorud, Aligudarz y Fasa, según informaron organizaciones opositoras y medios locales.
En Hamadán, ubicada en el oeste del país, cientos de manifestantes corearon consignas contra la República Islámica, entre ellas “muerte al dictador”, de acuerdo con imágenes difundidas por la ONG iraní Hrana, con sede en Estados Unidos. Las fuerzas antimotines respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
En la ciudad de Kuhdasht, también en el oeste iraní, videos difundidos en redes sociales muestran disparos efectuados por fuerzas de seguridad contra los manifestantes, aunque hasta el momento no se reportaron oficialmente heridos ni víctimas fatales.
Advertencias del poder judicial
Las movilizaciones comenzaron el domingo en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes de distintos centros comerciales del centro y sur de la capital, incluido el histórico Gran Bazar. Con el correr de los días, las protestas se ampliaron e incorporaron a otros sectores sociales, entre ellos estudiantes universitarios de Teherán y de otras ciudades.
En este contexto, el fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que el poder judicial actuará con “firmeza” si las protestas derivan en acciones que, según sus palabras, apunten a la “desestabilización”.
“Cualquier intento de transformar las manifestaciones económicas en un instrumento de inseguridad, destrucción de bienes públicos o ejecución de planes diseñados en el extranjero será respondido con medidas legales, proporcionadas y firmes”, afirmó el funcionario, citado por la televisión estatal.
Tensión internacional y trasfondo económico
En paralelo, el servicio de inteligencia exterior de Israel, el Mosad, instó públicamente a los manifestantes iraníes a intensificar las protestas. “Estamos con ustedes”, expresó el organismo en un mensaje publicado en la red social X, lo que añadió un nuevo componente de tensión internacional al conflicto interno.
Las movilizaciones se desataron como respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado cambiario, la caída del valor del rial y la creciente inestabilidad económica, en un contexto marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU a Irán por su programa nuclear.
Actualmente, el país enfrenta una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación interanual entre noviembre y diciembre alcanzó el 52 %. Además, durante 2025, la moneda iraní perdió aproximadamente el 69 % de su valor frente al dólar, profundizando la crisis del poder adquisitivo y el malestar social.