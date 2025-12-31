Alerta máxima

Turquía refuerza la ofensiva antiterrorista y detiene a otros 125 sospechosos vinculados al EI

Las fuerzas de seguridad turcas detuvieron este miércoles a otros 125 presuntos integrantes del Estado Islámico en 25 provincias del país. Las autoridades mantienen un fuerte operativo de prevención ante posibles atentados durante las celebraciones de Año Nuevo, en un contexto de máxima alerta yihadista.