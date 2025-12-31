Detenidos desde julio

Tailandia libera a 18 soldados camboyanos tras consolidarse el alto el fuego fronterizo

La liberación de 18 soldados camboyanos detenidos en Tailandia se concretó luego de más de tres días de vigencia del alto el fuego acordado entre ambos países, tras semanas de enfrentamientos armados que dejaron decenas de muertos y un millón de desplazados en la región fronteriza.