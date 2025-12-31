Tailandia libera a 18 soldados camboyanos tras consolidarse el alto el fuego fronterizo

Camboya confirmó este miércoles que Tailandia liberó a 18 soldados camboyanos que permanecían detenidos desde julio, en el marco de los enfrentamientos registrados en la frontera común.
La liberación de 18 soldados camboyanos detenidos en Tailandia se concretó luego de más de tres días de vigencia del alto el fuego acordado entre ambos países, tras semanas de enfrentamientos armados que dejaron decenas de muertos y un millón de desplazados en la región fronteriza.
La decisión se produce luego de que ambas naciones sostuvieran durante más de tres días un alto el fuego acordado el pasado fin de semana, en un intento por frenar una de las escaladas más graves de los últimos años.
“Lo puedo confirmar”, señaló el ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, en declaraciones a la agencia AFP, al ser consultado sobre la liberación y repatriación de los efectivos militares.
Tailandia y Camboya mantienen desde hace décadas una disputa territorial vinculada al trazado de su frontera de aproximadamente 800 kilómetros, establecida durante el período colonial francés. Las ambigüedades heredadas de aquella delimitación han sido motivo recurrente de tensiones diplomáticas y choques armados, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
En las últimas semanas, ambos gobiernos se acusaron mutuamente de haber iniciado la más reciente escalada, que derivó en combates de alta intensidad, con un saldo de decenas de muertos y el desplazamiento forzado de alrededor de un millón de personas, según estimaciones oficiales.
El alto el fuego fue acordado el sábado pasado, tras intensas gestiones diplomáticas y presiones regionales para evitar un agravamiento del conflicto. Desde entonces, la tregua se ha mantenido sin incidentes mayores, lo que permitió avanzar en medidas de confianza mutua.
En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia confirmó la liberación de los soldados camboyanos mediante un comunicado oficial, en el que afirmó que la decisión se tomó “como muestra de buena voluntad y confianza” hacia el país vecino.
Si bien la situación en la frontera continúa siendo frágil, la repatriación de los militares detenidos es interpretada como un paso significativo hacia la desescalada y la reapertura de canales de diálogo, en una región marcada por disputas históricas pero también por la necesidad de estabilidad y cooperación.