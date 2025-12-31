Roberto Carlos fue operado de urgencia en Brasil por un problema cardíaco: detalles de la intervención
El legendario lateral brasileño fue intervenido en São Paulo luego de que estudios médicos de rutina revelaran un serio problema en su corazón. La operación duró más de lo previsto por complicaciones, pero terminó con éxito. Su entorno confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro, aunque seguirá bajo observación médica en los próximos días.
El histórico futbolista brasileño Roberto Carlos da Silva Rocha, de 52 años, debió ser intervenido de emergencia en un hospital de São Paulo, Brasil, luego de que una serie de estudios médicos revelaran un problema importante en su corazón que requería atención inmediata.
Lo que había comenzado como una consulta de rutina derivó en una cirugía de urgencia para preservar su salud.
Su entorno confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro, aunque seguirá bajo observación médica en los próximos días.
Detección inesperada y urgencia médica
El exlateral izquierdo, reconocido mundialmente por su paso por el Real Madrid y la selección de Brasil, había acudido a un centro de salud local para realizarse un chequeo relacionado con una molestia en la pierna, específicamente por un trombo que le había causado problemas anteriormente.
Mientras se realizaban los estudios previstos, los médicos decidieron someterlo a una resonancia magnética de cuerpo completo con el fin de descartar otras posibles complicaciones derivadas de su condición vascular.
Fue durante ese procedimiento que los especialistas hallaron una alteración significativa en el funcionamiento de su corazón: un porcentaje considerable del órgano no trabajaba con normalidad.
Luego de la cirugía, Roberto Carlos fue trasladado a una sala de recuperación donde permanece bajo estricta vigilancia médica.
Los especialistas que lo atienden indicaron que continuará en observación durante al menos 48 horas más para monitorear su evolución y prevenir cualquier complicación posterior.
Desde su entorno más cercano, dieron un parte de tranquilidad: el propio Roberto Carlos transmitió un breve mensaje asegurando que “ahora ya estoy bien” y agradeció el apoyo recibido.
La reacción de la comunidad futbolística no se hizo esperar. A través de redes sociales y mensajes de clubes y excompañeros, figuras del deporte expresaron su solidaridad y mejores deseos para la pronta recuperación del exjugador. Su legado, tanto en Brasil como en Europa, hace que su estado de salud sea seguido con especial atención por aficionados de todo el mundo.
Roberto Carlos es considerado una de las leyendas del fútbol mundial, especialmente por su etapa en el Real Madrid, donde jugó entre 1996 y 2007.
Durante ese período, se consolidó como uno de los laterales izquierdos más influyentes y efectivos de la historia, formando parte de la era de los “Galácticos”.
Su palmarés incluye tres Copas de Europa, múltiples títulos de liga y reconocimientos individuales que lo posicionan entre los mejores defensores de su generación.
Además, con la selección brasileña, Roberto Carlos fue protagonista clave en la conquista de la Copa del Mundo de 2002, entre otros torneos internacionales.
Actualmente, además de sus compromisos institucionales como embajador del Real Madrid, el exfutbolista participa en actividades relacionadas con el fútbol, como eventos, charlas y partidos benéficos, donde continúa inspirando a nuevas generaciones de deportistas.
Este episodio generó un fuerte impacto en el mundo del deporte, no solo por la figura del protagonista, sino también porque pone de relieve la importancia de los controles médicos periódicos incluso para atletas retirados.
El caso de Roberto Carlos subraya cómo revisiones aparentemente rutinarias pueden convertirse en acciones determinantes para detectar condiciones que, sin un diagnóstico temprano, podrían evolucionar de manera crítica.
Por ahora, la atención está centrada en su recuperación. Familiares, amigos y fanáticos esperan que, tras este susto de fin de año, el exlateral pueda retornar a su vida con normalidad y continuar con sus actividades, tal como lo han expresado quienes lo acompañan en este proceso.