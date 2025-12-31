Estado de salud

Roberto Carlos fue operado de urgencia en Brasil por un problema cardíaco: detalles de la intervención

El legendario lateral brasileño fue intervenido en São Paulo luego de que estudios médicos de rutina revelaran un serio problema en su corazón. La operación duró más de lo previsto por complicaciones, pero terminó con éxito. Su entorno confirmó que se encuentra estable y fuera de peligro, aunque seguirá bajo observación médica en los próximos días.