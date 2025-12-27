Caso de leptospirosis

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler: la “Profe” de Gran Hermano internada en terapia intensiva

La situación médica de la ex concursante de reality show se complicó por una infección bacteriana que requirió atención urgente y cuidados intensivos. La rápida intervención médica y el tratamiento antibiótico mejoraron el estado de salud de la figura mediática tras un diagnóstico inicial complicado.