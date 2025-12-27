Preocupación por la salud de Silvina Scheffler: la “Profe” de Gran Hermano internada en terapia intensiva
La situación médica de la ex concursante de reality show se complicó por una infección bacteriana que requirió atención urgente y cuidados intensivos. La rápida intervención médica y el tratamiento antibiótico mejoraron el estado de salud de la figura mediática tras un diagnóstico inicial complicado.
Scheffler fue hospitalizada hace más de una semana debido a un cuadro de salud que se complicó rápidamente.
La ex participante de Gran Hermano 2007 Silvina Scheffler, más conocida como “La Profe”, permanece internada en terapia intensiva en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires por un cuadro de leptospirosis, enfermedad infecciosa grave que afectó su estado general y provocó complicaciones renales, según confirmaron fuentes periodísticas y allegados al entorno de la mediática.
Contexto de la internación
Silvina Scheffler, recordada por su paso por Gran Hermano y sus labores como profesora de educación física y panelista, fue hospitalizada hace más de una semana debido a un cuadro de salud que se complicó rápidamente.
“La Profe”, permanece internada en terapia intensiva en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires.
La noticia trascendió por publicaciones del periodista Fede Flowers en redes sociales, donde se detalló que Scheffler estaba internada en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Bazterrica por un cuadro diagnóstico de leptospirosis, una infección bacteriana que requiere atención médica urgente.
Qué es la leptospirosis y por qué es grave
La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, que se transmite a los humanos principalmente por el contacto con agua o suelo contaminado con la orina de animales (como roedores, perros, ganado y otros).
La infección puede provocar síntomas que difícilmente se distinguen de una gripe fuerte en sus etapas iniciales —como fiebre alta, dolor muscular y cefalea—, pero en su forma más severa puede afectar órganos vitales como el hígado y los riñones, desencadenando complicaciones que requieran tratamiento intensivo.
En el caso de Scheffler, los médicos se enfocaron en recuperar y estabilizar la función renal, un objetivo clave dada la posible afectación de estos órganos por la infección bacteriana.
La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores.
Evolución y estado clínico actual
Según el productor teatral Nito Artaza, su expareja, la situación fue delicada inicialmente porque los profesionales no lograban detectar el agente patógeno con certeza, lo que demoró el diagnóstico. Sin embargo, una vez identificado, se aplicó un tratamiento con antibióticos adecuado y la evolución fue positiva.
Artaza explicó que Scheffler estuvo en terapia intensiva durante aproximadamente cinco días antes de ser trasladada a una sala común, lo cual fue interpretado como una señal de mejora en su estado. Además, destacó que familiares cercanos, incluida su madre y su hermana, permanecieron acompañándola en el hospital.
El productor también expresó confianza en que su ex pareja reciba el alta y pueda regresar a su domicilio en los próximos días, subrayando la fortaleza con la que enfrentó el tratamiento.
Trayectoria pública de “La Profe”
Silvina Scheffler alcanzó notoriedad en 2007 al participar del reality show Gran Hermano, donde obtuvo el apodo de “La Profe” por su profesión como docente de educación física.
Debido a su carisma, no solo conquistó cientos de seguidores, sino que también enamoró al conocido capocómico, Nito Artaza, con quien tuvo un largo noviazgo que la llevó a participar en "Bailando por un sueño" y hasta trabajó en el Senado de la Nación. Si bien se separó del actor, actualmente continua vigente y se destaca como modelo y personal trainer.
La hospitalización de Silvina Scheffler por leptospirosis y su evolución en terapia intensiva generaron preocupación en el ambiente mediático y entre sus seguidores. Aunque su cuadro fue delicado en sus inicios, los avances hacia su traslado a una sala común y las declaraciones de su entorno más cercano aportan señales alentadoras.
El caso pone también en foco una enfermedad poco conocida pero potencialmente grave, cuya detección temprana es clave para un tratamiento eficaz.