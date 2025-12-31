David Kavlin reapareció tras sobrevivir a un paro cardíaco: “Yo había muerto”
El reconocido conductor contó su dramática experiencia desde la clínica tras sufrir un infarto y un paro cardíaco mientras jugaba al pádel. Agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud.
Agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud.
David Kavlin, uno de los periodistas y conductores más populares de la televisión argentina, regresó a las redes sociales con un mensaje conmovedor luego de haber estado al borde de la muerte tras sufrir un infarto con paro cardíaco el último fin de semana.
El comunicador, actualmente internado en el Sanatorio Trinidad de San Isidro, compartió su testimonio desde la sala de recuperación, agradeció el sostén de su entorno y dejó una reflexión sobre la importancia de atender los síntomas del corazón.
Episodio inesperado
El episodio crítico tuvo lugar el sábado 27 de diciembre mientras Kavlin jugaba al pádel en el Club Náutico Hacoaj, en la zona de Tigre, junto a su hijo. Según detalló en un video difundido en sus redes, comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho y la espalda, acompañado de una sensación de opresión intensa.
Ante la preocupación familiar y de quienes lo acompañaban, se activó de inmediato el protocolo de emergencia del club, donde se le realizó un chequeo cardiovascular que confirmó el infarto.
El episodio crítico tuvo lugar el sábado 27 de diciembre
El traslado en ambulancia hacia el sanatorio se complicó cuando, a pocos metros de llegar, el conductor sufrió un paro cardíaco. “Yo me había muerto, no tenía más signos vitales”, relató Kavlin con voz quebrada, recordando que el equipo de urgencias logró reanimarlo antes de ingresar a la guardia de emergencia.
Estas palabras impactaron profundamente tanto a sus seguidores como a sus colegas.
Una vez en la clínica, los profesionales actuaron con rapidez: le colocaron un stent para restablecer el flujo sanguíneo y evitar complicaciones mayores.
Según informes médicos, Kavlin se encuentra estable y ya ha comenzado a alimentarse, lo que marca una etapa positiva en su recuperación.
Además, se programó la colocación de un segundo stent para asegurar la salud cardiovascular del periodista.
Regresó a las redes sociales con un mensaje conmovedor
Agradecimiento, mensajes y un nuevo propósito de vida
Desde su cama en la clínica, Kavlin dedicó unas palabras a quienes siguieron con preocupación su evolución. “Fueron días complejos, difíciles, pero estoy vivo y con muchas ganas de vivir”, expresó, agradeciendo a su familia, amigos, a los médicos que lo atendieron y a las personas que enviaron mensajes de aliento.
El conductor hizo especial hincapié en el acompañamiento de su hijo, quienes detectaron los primeros signos de la descompensación, y en los profesionales que aplicaron los procedimientos de urgencia que, según remarcó, fueron determinantes para salvarle la vida.
Con una mezcla de emoción y serenidad, Kavlin compartió también una reflexión sobre la importancia de cuidarse.
Tras relatar que interpretó los síntomas con base en experiencias ajenas —haciendo referencia a un caso reciente de un infarto sufrido por otra figura pública—, subrayó: “Hay que hacerse chequeos, hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas”.
Estas palabras buscan no solo informar sobre su experiencia personal, sino también concientizar a quienes puedan atravesar situaciones similares sin reconocer los signos de alerta.
El periodista, quien acaba de cumplir 54 años el 26 de diciembre, resumió su vivencia con una frase que impactó a sus seguidores: “Cumplí 54 años el 26 y volví a nacer el 27”.
Esta declaración refleja no solo el dramatismo del momento vivido, sino también su agradecimiento por una segunda oportunidad, que él define como un renacer físico y espiritual.
En medio de su recuperación, Kavlin adelantó que se tomará unos días fuera de la pantalla para descansar, concentrarse en su familia y retomar proyectos personales, entre ellos, la escritura, una de sus pasiones más profundas.
También destacó la importancia de valorar cada día y vivir con plenitud, un mensaje que resuena más fuerte tras haber estado tan cerca de perder la vida.