David Kavlin reapareció tras sobrevivir a un paro cardíaco: “Yo había muerto”

El reconocido conductor contó su dramática experiencia desde la clínica tras sufrir un infarto y un paro cardíaco mientras jugaba al pádel. Agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud.