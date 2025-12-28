David Kavlin sufrió dos infartos y está fuera de peligro: cómo sigue el periodista

La salud del periodista y conductor David Kavlin generó preocupación en el ambiente artístico y mediático luego de que se conociera que sufrió dos infartos en pocas horas. El episodio ocurrió durante la mañana, cuando el comunicador se encontraba realizando actividades recreativas, y obligó a una rápida intervención médica que resultó clave para estabilizar su cuadro.
Tras el primer episodio cardíaco, Kavlin fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia a una clínica de la zona norte del conurbano bonaerense. Durante el traslado, el periodista sufrió un segundo infarto, lo que incrementó la tensión y obligó a extremar las medidas de atención por parte del equipo médico.
Kavlin evoluciona favorablemente.
Una intervención inmediata y decisiva
Al llegar al centro de salud, los profesionales evaluaron su estado y resolvieron realizar una intervención de urgencia. El procedimiento incluyó la colocación de dos stents, dispositivos que permiten restablecer el flujo sanguíneo en las arterias coronarias obstruidas. Gracias a la rapidez con la que se actuó, el cuadro pudo ser controlado sin mayores complicaciones.
Luego de la intervención, el conductor fue trasladado a una unidad de cuidados coronarios, donde permanece internado bajo estricta observación. Según se informó desde su entorno, su evolución es favorable y se encuentra fuera de peligro, aunque continuará en reposo y bajo seguimiento médico durante los próximos días.
La noticia del doble infarto causó un fuerte impacto entre colegas, figuras del espectáculo y seguidores del periodista, que expresaron su preocupación y apoyo a través de redes sociales. Mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación se multiplicaron en distintas plataformas, reflejando el cariño y el respeto que Kavlin supo construir a lo largo de su carrera.
Desde su círculo más cercano destacaron la fortaleza con la que el periodista atraviesa este momento y remarcaron la importancia de contar con un acompañamiento médico adecuado para transitar el proceso de recuperación.
David Kavlin es una figura reconocida dentro del mundo del espectáculo.
Un referente del periodismo de espectáculos
David Kavlin es una figura reconocida dentro del mundo del espectáculo argentino. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como conductor, panelista y periodista en radio y televisión, con una fuerte presencia en programas vinculados a la actualidad artística y mediática.
Su estilo directo y su conocimiento del ambiente le permitieron consolidarse como una voz habitual en el análisis de la farándula local, ganándose el reconocimiento tanto de colegas como del público.
Mientras continúa su recuperación, el periodista permanece acompañado por su familia y seres queridos, con la expectativa de retomar sus actividades una vez que los médicos lo autoricen. El alivio por su evolución favorable se impone hoy como la principal noticia en el mundo del espectáculo.