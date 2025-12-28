Murió Brigitte Bardot a los 91 años

La fundación de Brigitte Bardot confirmó el fallecimiento de la actriz y activista francesa a los 91 años. Bardot fue una figura emblemática del cine europeo y consagrada por clásicos como Y Dios creó a la mujer.
La mítica actriz francesa Brigitte Bardot falleció hoy a los 91 años.
La Fundación Brigitte Bardot anunció este domingo el fallecimiento de la actriz y activista francesa Brigitte Bardot a los 91 años. La organización, presidida por la propia Bardot, confirmó la noticia a través de un comunicado enviado a los medios, sin precisar el lugar ni el horario del deceso.
En el texto, la entidad destacó que Bardot fue una figura reconocida a nivel mundial por su trayectoria artística en cine y música, pero también por haber dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los animales y a la consolidación de su fundación.
Convertida en una de las personalidades más influyentes del siglo XX, Bardot alcanzó fama internacional tras protagonizar “…Y Dios creó a la mujer” en 1956, dirigida por Roger Vadim. El filme marcó un quiebre cultural y la consagró como un símbolo de libertad y rebeldía en la Europa de posguerra.
Brigitte Bardot fue un ícono del cine francés y símbolo cultural de los años 50 y 60.
A lo largo de casi dos décadas, participó en más de 45 películas, grabó más de 70 canciones y trabajó con directores como Jean-Luc Godard y Louis Malle. Su figura trascendió el cine y se convirtió en un ícono cultural, asociado a la moda, la música y los cambios sociales de la época.
Ícono del cine europeo
Entre sus trabajos más destacados figuran “La verdad” (1960), que le valió el premio David di Donatello, y “El desprecio” (1963), dirigida por Godard. Bardot fue además musa de artistas como Serge Gainsbourg, quien escribió para ella la célebre canción “Je t’aime… moi non plus”.
Junto a su carrera cinematográfica, desarrolló una intensa actividad musical. El tema grabado en 1967 junto a Gainsbourg quedó asociado a su figura y generó polémica por su fuerte carga erótica, consolidando su imagen provocadora en la cultura popular.
Su vida personal, marcada por relaciones sentimentales y una fuerte exposición mediática, fue objeto de permanente atención por parte de la prensa francesa e internacional, que siguió de cerca tanto su carrera como sus decisiones personales.
En 1973, a los 39 años, Bardot decidió retirarse definitivamente del cine. En distintas entrevistas explicó que la fama se había convertido para ella en una “prisión dorada”, y optó por alejarse del mundo artístico para iniciar una nueva etapa.
Del estrellato al activismo
Tras su retiro, Bardot volcó su vida al activismo animalista. En 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot (FBB), desde la cual impulsó campañas contra el maltrato animal, la caza de focas y la experimentación con animales, utilizando su notoriedad pública para promover cambios legales y sociales.
Sus imágenes denunciando la caza de focas en Canadá durante la década del 70 se volvieron emblemáticas y consolidaron su perfil como referente internacional en la defensa del bienestar animal.
La actriz dejó el cine a los 39 años y dedicó su vida al activismo por los derechos de los animales.
Sin embargo, su trayectoria también estuvo atravesada por la polémica. En los últimos años, Bardot expresó posiciones políticas controvertidas, defendió públicamente a dirigentes de la ultraderecha francesa y realizó declaraciones que le valieron condenas judiciales por incitación al odio.
Sus críticas al feminismo contemporáneo y su postura frente al movimiento #MeToo generaron un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad francesa, al tiempo que reforzaron su imagen como una figura tan influyente como controvertida.
En sus últimos años, Bardot permaneció recluida en Saint-Tropez, con problemas de salud y movilidad reducida. A pesar de ello, continuó interviniendo en debates públicos, especialmente vinculados a la protección animal y a la política francesa.
En Saint-Tropez, Bardot pasó sus últimos años alejada del cine pero activa en el debate público.
El legado de Brigitte Bardot trasciende su condición de estrella del cine y símbolo erótico. Su figura quedó marcada por una transformación singular: de musa del séptimo arte a referente mundial del activismo animalista, con una influencia que aún genera debates en Francia y en el mundo.