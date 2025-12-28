Tini Stoessel anunció su show en Rosario: cómo y cuándo comprar las entradas
La cantante y actriz Tini Stoessel confirmó su visita la provincia de Santa Fe. La presentación será uno de los eventos musicales destacados del verano, con venta de entradas próximamente habilitada y expectativas altas entre sus fanáticos locales y de toda la región.
Tini Stoessel, una de las artistas pop más exitosas de Argentina en la última década, confirmó que su gira Futtura incluirá una fecha en la ciudad de Rosario, consolidando a la ciudad como uno de los destinos clave de su calendario artístico para 2026.
La artista, que viene de una extensa serie de conciertos bajo esta propuesta musical, compartió la noticia a través de sus redes sociales y en comunicados oficiales, generando entusiasmo entre sus seguidores.
Tini Stoessel se presentará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
Cuándo y dónde será el show
Detalles del evento
Fecha: 22 de marzo de 2026
Lugar: Estadio Marcelo Bielsa de Rosario
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
La elección del Estadio Marcelo Bielsa como sede forma parte de una tendencia creciente de grandes recitales al aire libre en espacios amplios, capaces de recibir a miles de fanáticos.
Venta de entradas y precios
La venta de entradas para el concierto de Tini en Rosario estará habilitada a partir del martes 30 de diciembre. El sitio oficial de FullTicket se habilitará un día antes -lunes 29- como parte de una promoción bancaria exclusiva y luego se abrirá con algunas opciones para comprar los tickets con 3 o 6 cuotas sin intereses.
Según confirmaron desde la organización, la preventa inicial incluye beneficios especiales para quienes compren con antelación, como accesos preferenciales y paquetes con merchandising exclusivo de la gira Futtura.
Los precios varían según la ubicación dentro del predio y el tipo de acceso, con opciones que van desde las generales hasta sectores VIP con servicios adicionales.
La confirmación del show de Tini en Rosario ya despertó gran repercusión entre fanáticos regionales, que en redes sociales manifestaron su entusiasmo con hashtags relacionados y publicaciones masivas tras el anuncio oficial.
Tini ha consolidado una base de seguidores sólida en todo el país, y recitales anteriores en la ciudad habían agotado localidades rápidamente, por lo que este nuevo paso genera alta expectativa tanto en Rosario como en localidades cercanas.
Además, la presencia de una figura de nivel internacional como ella contribuye a posicionar a Rosario como un polo importante de la escena musical nacional durante la temporada de conciertos 2026.
Con la confirmación de su concierto en Rosario en el marco de la gira Futtura, Tini Stoessel vuelve a pisar fuerte en la agenda musical argentina. La combinación de su presencia artística, la elección del Marcelo Bielsa como escenario y la venta anticipada de entradas auguran un espectáculo que promete ser uno de los más destacados de la temporada, consolidando la ciudad como un punto neurálgico de la música en vivo del país.