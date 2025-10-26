Regresa a los escenarios

Tini Stoessel inaugura “FUTTTURA” en Tecnópolis y Rodrigo de Paul viaja desde EE.UU.; ¿cuándo será la boda?

En la apertura de su nuevo espectáculo en el predio de Tecnópolis, la cantante argentina Tini Stoessel contó con la presencia del futbolista Rodrigo de Paul, quien viajó desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, se conocieron nuevos detalles acerca de la fecha y el lugar previsto para su matrimonio.