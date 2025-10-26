Tini Stoessel inaugura “FUTTTURA” en Tecnópolis y Rodrigo de Paul viaja desde EE.UU.; ¿cuándo será la boda?

Este sábado, Tini Stoessel ofreció el primer show de su gira FUTTTURA en el predio de Tecnópolis, ubicado en Buenos Aires, en lo que marca un nuevo capítulo de su carrera artística.
En la apertura de su nuevo espectáculo en el predio de Tecnópolis, la cantante argentina Tini Stoessel contó con la presencia del futbolista Rodrigo de Paul, quien viajó desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, se conocieron nuevos detalles acerca de la fecha y el lugar previsto para su matrimonio.
Desde el sector VIP del recinto, junto al padre de la cantante, Alejandro Stoessel, se ubicó Rodrigo de Paul, quien se desplazó desde Estados Unidos para acompañar a su pareja en ese momento de su agenda profesional.
A su vez, la aparición de De Paul en el concierto coincidió con informaciones recientes sobre el matrimonio de la pareja: originalmente previsto en diciembre, el evento fue objeto de reprogramación según los últimos rumores que circulan.
La gira FUTTTURA —que la artista lanzó como proyecto integral para recorrer sus distintos discos y trayectorias— comenzó en este espacio emblemático de la zona norte de Buenos Aires.
En el show del sábado, la figura de De Paul fue uno de los focos de atención del público presente. Según relatan medios del espectáculo, el futbolista estuvo sentado junto al padre de la cantante, lo que generó repercusión entre los fans que registraron su llegada y presencia en el escenario del recital.
Por su parte, el evento significó para Tini un regreso activo al escenario en su país, luego de una agenda que había incluido actividades internacionales y una intensa producción musical. A nivel simbólico, la presencia de su pareja en esta instancia pública suma a la dimensión personal de una gira considerada “más ambiciosa” en su carrera.
Desde hace semanas trascendieron detalles sobre el eventual casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Según informaciones periodísticas, la fecha original fijada para el 20 de diciembre en el predio Dock Haras, en Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires), podría haber sido pospuesta para el año siguiente.
En declaraciones a programas de entretenimiento, se consultó al padre de la cantante acerca de rumores de un acuerdo prenupcial; el productor negó que exista un pacto prematrimonial formal.
Asimismo, se comentó que la pareja busca aprovechar la ocasión de la boda para instalarse en Miami, condición que figura entre sus planes conjuntos.
Hasta el momento no hay confirmación oficial de los involucrados sobre la fecha definitiva ni la lista de invitados. Fuentes de prensa señalan que aún se encuentran en etapa de cotización con proveedores: fotógrafo o filmmaker, servicio de catering y ambientación, dado que el lugar seleccionado “solo da el espacio”.
Se infiere que la combinación entre la agenda profesional de ambos y los preparativos de la boda derivaron en el cambio de fecha: Tini Stoessel, centrada en su gira, y De Paul con compromisos internacionales, habrían decidido postergar el evento para 2026.
