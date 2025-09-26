¡Fecha confirmada!: las novedades del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El mundo del espectáculo argentino se ve convulsionado por fuertes rumores que apuntan a un inminente matrimonio entre la reconocida cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul.
Con preparativos en marcha, la pareja optaría por un enfoque moderno para su boda, contrastando con las tradicionales ceremonias del espectáculo argentino. La posible mudanza a Miami tras la celebración, impulsada por el éxito musical y la búsqueda de privacidad, añade un nuevo capítulo a esta historia de amor.
Aunque los protagonistas mantienen un hermetismo absoluto, diversos detalles sobre la supuesta celebración y un posible acuerdo prematrimonial han comenzado a filtrarse, generando un gran revuelo en los medios de comunicación y entre los fanáticos de la pareja.
De acuerdo a las versiones que circulan en el ámbito mediático, la pareja estaría ultimando los detalles para una ceremonia íntima, pero cargada de simbolismo. La fecha elegida, según fuentes no oficiales, sería el próximo 20 de diciembre.
La celebración se llevaría a cabo en el exclusivo predio Dok Haras, un lugar muy popular entre las celebridades argentinas para eventos de esta magnitud. Este mismo espacio, ubicado en Exaltación de la Cruz, fue el escenario de las bodas de Cande Tinelli y Coti Sorokin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
A pesar de los rumores, la periodista Karina Iavocoli indicó, tras dialogar con el padre de la cantante, Alejandro Stoessel, que este desmintió de manera categórica la existencia de un acuerdo prenupcial. Este tipo de convenios, si bien son comunes en el ámbito de las figuras públicas a nivel internacional, suelen generar un gran debate y controversia en la opinión pública.
Otro de los puntos centrales que ha surgido en torno a esta unión es el futuro de la pareja tras el "sí, quiero". Según las especulaciones, Tini y Rodrigo habrían decidido mudarse a Miami, Estados Unidos. Esta decisión no solo se enmarcaría en la consolidación de su relación, sino que también, según las mismas versiones, beneficiaría a la cantante para mantener su residencia en el país norteamericano.
Si bien Tini ya posee una propiedad en la "ciudad del sol", se conoce que la misma es habitada por sus padres, lo que daría fuerza a la idea de que la ex "Violeta" y el campeón del mundo buscan establecer un nuevo hogar juntos, lejos de los reflectores porteños. La elección de Miami no sorprende, dado el creciente éxito de Tini en el mercado musical estadounidense y la facilidad que la ciudad ofrece para sus compromisos artísticos.
A pesar de la falta de confirmación oficial, se supo que la pareja ya estaría en pleno proceso de adquisición de presupuestos para la organización del evento. La búsqueda de proveedores y la elección de un "film maker" para retratar la celebración con un estilo más casual y descontracturado son algunos de los pasos que ya habrían iniciado.
Este enfoque más moderno y espontáneo contrasta con las bodas tradicionales de la farándula, y podría ser un reflejo de la personalidad de Tini y Rodrigo.
Mientras los fanáticos esperan una confirmación por parte de los protagonistas, el hermetismo sigue siendo total. La pareja, que ha mantenido su relación con un bajo perfil en el último tiempo, parece querer preservar la privacidad de este momento tan especial, aunque los rumores y las filtraciones continúan alimentando la curiosidad del público.
