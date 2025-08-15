Boda y mudanza

Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: detalles del acuerdo prenupcial y su futuro en Miami

La pareja del momento avanza con los preparativos para su casamiento y define los términos de un acuerdo prenupcial que resguarda sus patrimonios. Además, proyectan una nueva vida juntos en Estados Unidos, donde el futbolista jugará para el Inter de Miami.