Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: detalles del acuerdo prenupcial y su futuro en Miami
La pareja del momento avanza con los preparativos para su casamiento y define los términos de un acuerdo prenupcial que resguarda sus patrimonios. Además, proyectan una nueva vida juntos en Estados Unidos, donde el futbolista jugará para el Inter de Miami.
La pareja está enfocada en asegurar su futuro económico a través de un acuerdo prenupcial
El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se perfila como uno de los eventos más esperados del año en el mundo del espectáculo argentino. Sin embargo, más allá del romance y la celebración, la pareja está enfocada en asegurar su futuro económico a través de un acuerdo prenupcial que ya está siendo redactado por sus abogados.
La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez en el programa “La posta del espectáculo”, donde detalló que ambos buscan proteger sus respectivas fortunas y evitar posibles conflictos legales en el futuro.
El acuerdo prenupcial, cada vez más común entre celebridades y figuras públicas, establece las condiciones patrimoniales en caso de una eventual separación.
En el caso de Tini y De Paul, la diferencia de patrimonio es significativa: la fortuna de la cantante representa entre el 10% y el 15% de la que posee el futbolista, quien además de su exitosa carrera deportiva ha incursionado en el mundo empresarial. Recientemente, De Paul lanzó una bebida energizante que promueve un estilo de vida saludable, ampliando así su perfil como emprendedor.
El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se perfila como uno de los eventos más esperados del año
Una nueva vida en Miami
La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha estado en el centro de la atención mediática desde sus inicios. Tras meses de rumores, la pareja confirmó su compromiso durante un viaje a Marruecos, donde De Paul le propuso matrimonio a la artista. El anuncio fue celebrado por sus seguidores y generó una ola de repercusiones en redes sociales y medios de comunicación.
El futuro de la pareja estará marcado por un cambio de residencia: ambos planean radicarse en Miami, Estados Unidos, donde De Paul continuará su carrera futbolística en el Inter de Miami.
Durante la presentación oficial del jugador en el equipo estadounidense, Tini fue vista acompañándolo junto a su familia y luciendo un lujoso anillo de diamantes, lo que avivó aún más los rumores sobre la inminente boda.
La mudanza a Miami no solo representa un nuevo comienzo en lo personal, sino también en lo profesional. Tini, reconocida internacionalmente por su música, podría aprovechar la oportunidad para expandir su carrera en el mercado norteamericano, mientras que De Paul se prepara para afrontar nuevos desafíos deportivos y empresariales.
Ambos planean radicarse en Miami, Estados Unidos
Acuerdo prenupcial
La decisión de firmar un acuerdo prenupcial responde a la necesidad de ambos de resguardar sus patrimonios y evitar futuros conflictos legales. Este tipo de contratos, habituales en parejas con alto perfil público, permite establecer de antemano cómo se dividirán los bienes en caso de separación y protege los intereses de cada parte.
Según trascendió, los abogados de Tini y De Paul están trabajando en los detalles del documento, que incluiría cláusulas específicas sobre propiedades, inversiones y derechos de imagen. La pareja busca así garantizar una relación transparente y sin sobresaltos, priorizando el amor pero también la seguridad jurídica.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.