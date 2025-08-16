#HOY:

Se estrenó la serie "Quebranto" y Tini Stoessel reveló sin querer el final

La producción combina drama, misterio y acción en seis episodios cargados de giros inesperados, y durante una entrevista a la protagonista se le escaparon detalles del desenlace.

Tini Stoessel interpreta a Miranda, una joven que busca descubrir sus orígenes.
 12:23
Por: 

El 15 de agosto se estrenó en streaming Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel que mezcla drama, misterio y acción. La producción se grabó principalmente en México, con algunas locaciones en Argentina, y está dirigida por Bernardo de la Rosa, con guiones de Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

Desde su lanzamiento, la serie generó gran expectativa por la interpretación de Tini y por su trama cargada de giros inesperados que mantiene al espectador al borde de la pantalla.

La historia

En Quebranto, Miranda, interpretada por Tini Stoessel, es una joven adoptada por una familia argentina que enfrenta trastornos de ansiedad. Su malestar surge del desconocimiento sobre sus orígenes, lo que la impulsa a regresar a México en busca de respuestas. Allí descubre que la realidad que imaginaba está lejos de ser cierta y que su pasado oculta secretos dolorosos que deberán enfrentarse.

Decidida a llegar al fondo de la verdad, Miranda se infiltra en el corazón de una poderosa organización criminal en Ciudad de México. Para lograrlo, cuenta con la ayuda de Javier Lara (Jorge López), sobrino del patriarca del grupo, y con la protección de Leo (Martín Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales mexicanas.

La serie explora cómo la joven se ve obligada a tomar decisiones extremas, enfrentando dilemas entre la luz y la oscuridad, el perdón y el castigo, y entre el amor de quienes están dispuestos a arriesgar la vida por ella o a matarla.

La serie fue grabada principalmente en México y algunas locaciones de Argentina.La serie fue grabada principalmente en México y algunas locaciones de Argentina.

El elenco que da vida a Quebranto

La serie está compuesta por seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno y cuenta con un amplio elenco que aporta profundidad a la historia:

  • Antonio de la Vega como Emiliano
  • Rafael Ferro como Martín
  • Otto Sirgo como Santiago
  • Daniela Peña como Gabriela
  • Lucía Gómez-Robledo como Victoria
  • Sebastián Silveti como Gerardo
  • Jyasú Torruco como Diego
  • Karla Garrido como Sara
Durante una entrevista, Tini Stoessel reveló sin querer detalles del final.Durante una entrevista, Tini Stoessel reveló sin querer detalles del final.
  • Rebeca Manríquez como Elena
  • Areli González como Silvana
  • Daniela Vargas como María José
  • Albi De Abreu como Rafael

La combinación de jóvenes talentos con actores experimentados garantiza una dinámica sólida que mantiene al espectador atrapado en cada episodio.

Tini reveló el final de la serie

Durante una entrevista, Tini Stoessel reveló un detalle curioso sobre la producción: la primera escena que grabó coincide con el final de la serie. “Hubo escenas de tiros, de mucha sangre, de gente muriéndose ahí, todo actuado, pero fue la primera prueba fuerte que hicimos y también mi final”, contó entre risas y cierta emoción.

Cuando uno de los conductores le preguntó si realmente había comenzado a grabar por la escena que cierra la serie, Tini se mostró sorprendida: “¿Eh? Sí. ¿Cómo sabías?”.

Ante la insistencia, intentó desviar la atención con humor: “No… yo dije eso? No, en serio, no lo saqué… Sí, bueno, igual sí, o sea, sucedió, pero yo quise decir otra cosa”. Esta anécdota muestra la cercanía de la artista con su personaje y cómo la intensidad de la trama se refleja también detrás de cámaras.

