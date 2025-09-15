Tini Stoessel y María Becerra confirman su nuevo tema: "Hasta que me enamoro"

La música pop argentina está a punto de vivir un antes y un después. María Becerra y Tini Stoessel, dos de las artistas más influyentes de la escena actual, confirmaron la colaboración que sus millones de fans venían pidiendo a gritos.
Dos íconos del pop argentino unen fuerzas en un lanzamiento que promete romper récords y conquistar nuevas audiencias a nivel internacional. Fans de todo el mundo esperan ansiosos este jueves 18 para conocer el feat que promete ser un hito en la carrera de ambas.
Bajo el título "Hasta que me enamoro", este nuevo sencillo se estrenará este jueves 18 de septiembre, generando un verdadero frenesí en las redes sociales y consolidándose como el evento musical del año.
La noticia, que se filtró inicialmente a través de sutiles pistas de "La Nena de Argentina" y una confirmación visual de Tini, se ha convertido en el tema de conversación obligado, demostrando el poder de convocatoria de ambas cantantes.
La especulación comenzó días atrás, cuando María Becerra, en una entrevista, dejó entrever que su próxima canción sería una sorpresa para sus seguidores. Con su característico humor, reconoció que muchos ya habían adivinado la colaboración, lo que no hizo más que alimentar la intriga.
La confirmación final llegó de la mano de Tini Stoessel, quien compartió en sus plataformas un adelanto visual que mostraba fragmentos del videoclip. En las imágenes, se puede apreciar una estética vibrante y llena de energía, elementos que, sumados al talento de ambas, prometen un video musical de gran impacto.
La reacción en las plataformas digitales fue inmediata y masiva. Hashtags relacionados con el tema se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos, con miles de comentarios de fans que expresaban su entusiasmo.
Frases como "¡Lo que va a ser este temazo!" o "OMG, lo sabía, me encanta, era lo que estaba esperando, las amoooo" inundaron X (antes Twitter) e Instagram, evidenciando la enorme expectativa que rodea a este lanzamiento.
Esta colaboración no es solo un simple lanzamiento, sino un hito que marca la consolidación de la música argentina en el panorama global. Ambas artistas han forjado carreras sólidas, cosechando éxitos internacionales y construyendo una base de seguidores leal.
María Becerra, con su estilo urbano y letras que conectan con la generación Z, y Tini Stoessel, con una trayectoria que la ha llevado a explorar distintos géneros y a colaborar con figuras de talla mundial, representan lo mejor de la industria nacional.
Los especialistas de la industria musical ya vaticinan que "Hasta que me enamoro" se ubicará en los primeros puestos de las listas de reproducciones y ventas, no solo en Argentina, sino en toda la región.
La combinación de sus estilos y el carisma de ambas asegura un éxito rotundo, que además pondrá a la música pop argentina en la mira de un público global. Con la cuenta regresiva en marcha, la única pregunta que queda es cuándo los fans podrán finalmente disfrutar de este esperado hit.
