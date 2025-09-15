¿Nuevo hit?

Tini Stoessel y María Becerra confirman su nuevo tema: "Hasta que me enamoro"

Dos íconos del pop argentino unen fuerzas en un lanzamiento que promete romper récords y conquistar nuevas audiencias a nivel internacional. Fans de todo el mundo esperan ansiosos este jueves 18 para conocer el feat que promete ser un hito en la carrera de ambas.