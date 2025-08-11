María Becerra habló del agua de Quilmes y reconoció que es una "privilegiada"

"Cuando vuelvo a Quilmes, a la casa de mis viejos. Soy mucho de volver. Me pasa que veo todo tipo de realidades", así describió María Becerra la situación que atraviesa la localidad bonaerense.
La cantante presentó su show en River en una extensa entrevista con Nico Occhiato. Al hablar de su lugar de origen, criticó la calidad de agua de la ciudad bonaerense. "Soy mucho de volver y veo todo tipo de realidades", reconoció.
La cantante fue entrevistada por Nico Occhiato en Luzzu TV a modo de presentación de próximo show en River. En un tramo del reportaje, el conductor le consultó por el lugar de origen y la artista no esquivó la pregunta.
"Tengo amigas del monoblock o La Carolina. Tengo amigos de todos lados. Me pasa, repente caer en cuenta que 'zarpado', que privilegio que tengo de poder tomar agua de un bidón o de tener el filtro", aseguró Becerra.
De inmediato criticó el agua de la canilla en ese lugar. "Ves un montón de cosas y decís 'guau'. Como esto que yo no lo consideró tanto porque es una realidad para mí, hay mucha gente que es un privilegio para ellos".
En otro tramo del reportaje, Becerra aseguró que le gustaría abrir un refugio de animales. "De mascotas y silvestres que son víctimas del contrabando".
En línea, la cantante reconoció que le agradaría tener una fundación para madres solteras. "También me gustaría volver a las Cataratas del Iguazú, fue el viaje más mágico que tuve en vida. Lloré en la Garganta del Diablo".
Becerra anunció esta semana su tercer show en el estadio Monumental del Club River Plate, en Núñez. A través de su cuenta de Instagram, “La Nena de Argentina” informó que el evento se realizará el 12 de diciembre.
La cantante volverá a presentarse en el estadio Monumental, con una capacidad máxima de 85 mil personas. Tras haberse convertido en la primera mujer solista argentina en cantar allí, ofrecerá un espectáculo único e inmersivo, según adelantó en un video promocional publicado en Instagram.
Al compartir un fragmento de su canción “Infinito como el mar”, Becerra escribió: “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”. Este formato permitirá que el público disfrute del concierto desde cualquier sector de la tribuna o el campo.
"La verdad que justamente me lo propusieron en un momento en el que yo estaba recuperándome de todo, de un golpe tan bajo y sentí que era como una lucecita. Realmente lo fue. Cuando uno trabaja de lo que le apasiona, las cosas relacionadas con el trabajo tienen un color distinto a cuando trabajás de algo que no te gusta", reconoció en una reciente entrevista.
"Además son metas personales, cosas por cumplir y proyectos tan gigantes, y saber que estás en un punto haciendo historia", agregó al respecto.
