Entrevista en streaming

María Becerra habló del agua de Quilmes y reconoció que es una "privilegiada"

La cantante presentó su show en River en una extensa entrevista con Nico Occhiato. Al hablar de su lugar de origen, criticó la calidad de agua de la ciudad bonaerense. "Soy mucho de volver y veo todo tipo de realidades", reconoció.