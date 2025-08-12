En tiempo récord

María Becerra agotó River en tres horas: el primer show 360° en el Monumental

La cantante agotó las 85.000 entradas para su tercer recital en el estadio Monumental, el más grande de la historia del lugar, programado para el 12 de diciembre. El formato 360°, innovador y envolvente, anticipa una experiencia sin precedentes en la música en vivo argentina.