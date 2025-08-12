María Becerra agotó River en tres horas: el primer show 360° en el Monumental

María Becerra se convirtió en la primera artista femenina argentina en ofrecer tres shows en el estadio de River Plate con localidades totalmente vendidas. Este nuevo concierto se suma a las dos presentaciones sold out que brindó en 2024.
La cantante agotó las 85.000 entradas para su tercer recital en el estadio Monumental, el más grande de la historia del lugar, programado para el 12 de diciembre. El formato 360°, innovador y envolvente, anticipa una experiencia sin precedentes en la música en vivo argentina.
La modalidad 360° del espectáculo, con el escenario en el centro del campo, promete una propuesta inmersiva diseñada para que el público viva la música desde todos los ángulos.
Con 85.000 entradas vendidas en solo tres horas, el recital se posiciona como el más masivo registrado hasta ahora en el estadio del club de Núñez. Será un reencuentro esperado con su público local, luego de una gira internacional que consolidó su proyección global.
Becerra acumula más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, supera los cinco millones de suscriptores en YouTube y sus videos alcanzan más de 12 mil millones de reproducciones.
En 2024 participó de la celebración de Año Nuevo en Times Square, fue jurado y cerró el Festival de Viña del Mar, debutó en Coachella junto a J Balvin y protagonizó dos shows en River que se agotaron en tiempo récord.
Este año lanzó “Tatu” en marzo, interpretada frente a 500.000 personas en Neuquén; presentó junto a Paulo Londra “Ramen Para Dos” en mayo; y en julio estrenó “Infinitos como el mar”.
El fenómeno María Becerra no distingue generaciones: su música, que combina pop urbano, reguetón y baladas, atrae tanto a adolescentes como a adultos. En los últimos meses, la artista ha sido elogiada por colegas nacionales e internacionales, quienes destacan su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.
La producción promete un despliegue técnico sin precedentes: pantallas gigantes en 360°, iluminación sincronizada y efectos especiales que acompañarán cada canción. Según adelantaron desde su equipo, el repertorio incluirá todos sus grandes éxitos y varias sorpresas, lo que genera aún más expectativa entre sus fanáticos.
Con este nuevo logro, María Becerra confirma su lugar como una de las artistas más influyentes de la música argentina. El 12 de diciembre, el Monumental será escenario de una experiencia inédita que promete quedar en la memoria de todos sus fanáticos.
Más que un recital, este evento se perfila como un acontecimiento cultural que pondrá a Buenos Aires en el mapa mundial de los grandes espectáculos. Hoteles, bares y comercios de la zona ya se preparan para recibir a miles de personas de todo el país e incluso del exterior, que llegarán para vivir en carne propia la experiencia Becerra.
