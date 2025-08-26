El insólito parecido de Amy Jackson que enloqueció a X: “Es María Becerra y Cillian Murphy juntos”

Una simple foto de la actriz Amy Jackson publicada en redes sociales desató un inesperado revuelo: cientos de usuarios en X (ex Twitter) aseguraron que su look recuerda a la cantante argentina María Becerra y al actor irlandés Cillian Murphy.
Una foto reciente de la actriz británica se volvió viral en redes, donde miles de usuarios señalaron su parecido con la cantante argentina y el protagonista de Peaky Blinders.
Una simple foto de la actriz Amy Jackson publicada en redes sociales desató un inesperado revuelo: cientos de usuarios en X (ex Twitter) aseguraron que su look recuerda a la cantante argentina María Becerra y al actor irlandés Cillian Murphy.
La cuenta especializada en cine LetsCinema compartió la imagen de Jackson con la leyenda “Amy Jackson, latest”. Lo que parecía un posteo más sobre la actriz británica se transformó en tendencia cuando varios usuarios argentinos reaccionaron al parecido con María Becerra.
“Chau, pensé que era María Becerra”, comentó una cuenta parodia, mensaje que alcanzó más de 32 mil “me gusta” y disparó el efecto viral.
Amy Jackson es una actriz y modelo británica con una sólida carrera en el cine indio y producciones internacionales. Reconocida por su estilo llamativo en alfombras rojas y redes sociales, suele marcar tendencia con sus elecciones de moda, aunque esta vez el foco no estuvo en su vestuario sino en su sorprendente parecido con figuras de la música y el cine.
Otros internautas llevaron la comparación más lejos y sumaron al protagonista de Peaky Blinders. “Es como si María Becerra y Cillian Murphy tuvieran una hija”, escribió un usuario, cosechando miles de interacciones.
Las respuestas no se hicieron esperar:
“Es una mezcla entre María y Cillian Murphy”, escribió otro.
“María de la cerra”, ironizó un tuitero, generando más de 17 mil likes.
“Es igual”, reforzó un tercero.
En pocas horas, el tema se volvió tendencia en Argentina, con cientos de memes, chistes y capturas de pantalla comparando a los tres famosos. La discusión se coló entre las tendencias de la jornada, demostrando una vez más cómo una simple foto puede disparar la creatividad colectiva en redes sociales.
El revuelo fue tal que muchos usuarios comenzaron a bromear con posibles combinaciones de nombres: desde “María de la Cerra” hasta “Mary Bewstrawrra”, en un juego de palabras que mezclaba a la cantante quilmeña con el apellido de la actriz británica. Otros, más directos, simplemente remarcaron: “Es igual”.
La comparación no pasó desapercibida fuera de Argentina: algunos fans internacionales también retomaron la broma, sorprendidos por cómo en cuestión de horas una foto formal terminó convertida en un meme global. Una muestra más de que, en la era de las redes, cualquier parecido se convierte en tendencia.
Mientras Amy Jackson continúa con su carrera internacional, en Argentina la actriz ya ganó un nuevo apodo: la improbable combinación entre una estrella del pop local y uno de los actores más icónicos de la actualidad.
