El destape hot de María Becerra en la serie de Netflix "En el barro"

Esta semana Netflix estrenó en su plataforma la serie argentina "En el barro", una historia paralela a "El Marginal", que pone el foco sobre la vida dentro de una cárcel de mujeres.
La cantante debutó como actriz en el spin off de El Marginal, que trata la vida de un grupo de presidarias en una cárcel de mujeres. Comentarios y reacciones en redes sociales.
Una de las invitadas de la serie fue María Becerra, que tiene un papel secundario. Sin embargo, se robó todas las miradas, comentarios y reacciones en redes sociales por su destape hot.
La cantante, de a poco vuelve a la escena pública tras su problema de salud, debutó en la pantalla chica del mundo del streaming. Su personaje se llama Cleo.
En distintas escenas que fueron filtradas en las redes sociales y luego imágenes que la propia artista compartió en sus perfiles, se la ve muy sensual e incluso besando al personaje que interpreta Valentina Zenere.
Precisamente en su perfil de Instagram, Becerra posteó: "Gracias Netflix por permitirme no solo darle vida a este personaje sino también por poner mi música en esta historia increíble qué equipazo delante y detrás de cámara, que linda canción que hicimos para este pedazo de serie".
Cabe aclarar también que la cantante interpreta una de las canciones de la serie cuyo nombre es "7 vidas".
Durante su traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra «la Borges» y un grupo de reclusas sin experiencia en el mundo carcelario viven una situación crítica que las unirá para siempre. Como supervivientes, a partir de ese momento, se enfrentarán a la vida en prisión luchando contra la adversidad del régimen penitenciario y el desafío de las distintas tribus que controlan la cárcel.
Con la ayuda de las armas que cada una trae de su historia personal van descubriendo sus propias fortalezas y debilidades, lo que les permite hacerse un hueco en el universo de La Quebrada. En el barro narra la transformación de este grupo de reclusas inmersas en una nueva realidad: el encierro y la privación de libertad.
Deberán afrontar el desafío de encontrar su propio espacio, luchar por derechos y beneficios, y resistir la aplastante influencia de las distintas tribus que dominan el día a día de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en «Las embarradas».
Las motivaciones y objetivos de sus vidas anteriores se sustituyen por la supervivencia diaria, al tiempo que intentan mantener los vínculos con el mundo exterior. El contacto con la familia, los seres queridos y los asuntos pendientes son lo único que alimenta la esperanza de recuperar la libertad perdida.
