Tini Stoessel suspende su primer show de Futtura en Tecnópolis

Tini Stoessel se vio forzada a posponer el concierto inaugural de su espectáculo Futttura en Tecnópolis, previsto inicialmente para este viernes, a causa de la amenaza de una tormenta.
Entre lágrimas, la cantante anunció que el primer día de "Futtura" que sería este viernes, se postergará para el próximo lunes 27 debido a "condiciones climáticas adversas".
Tini Stoessel se vio forzada a posponer el concierto inaugural de su espectáculo Futttura en Tecnópolis, previsto inicialmente para este viernes, a causa de la amenaza de una tormenta.
La cantante anunció la noticia con visible tristeza y frustración a través de un video y un comunicado en sus plataformas sociales este jueves. La causa de la cancelación fue el pronóstico de fuertes lluvias y posibles tormentas para el viernes 24 de octubre.
"Me parte el corazón y me genera mucha frustración... tener que comunicar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre debido a las condiciones meteorológicas adversas", expresó Tini, lamentando profundamente el esfuerzo y la expectativa de sus fans.
Por su parte, la productora Fullticket emitió un comunicado oficial. Informaron que, para "proteger la seguridad y el bienestar" de los asistentes, los artistas y todo el personal de producción, se tomó la decisión de reprogramar la función del 24 de octubre para el 27 de octubre, manteniendo el mismo horario y lugar en Tecnópolis.
Se aclaró que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha sin necesidad de ningún cambio. Quienes no puedan asistir al show reprogramado podrán solicitar el reembolso del dinero a través del sitio web de Fullticket.
Futtura es un gran festival creado por Tini y anunciado en abril. El evento está diseñado para hacer un recorrido por su trayectoria artística. Esto incluye desde sus comienzos en la serie Violetta (2012-2014) y sus éxitos más conocidos (Miénteme, Cupido, La triple T, etc.) hasta las canciones de su álbum más reciente e íntimo, Un mechón de pelo (2024).
La artista adelantó que el show tendrá una "estética futurista" y una modalidad similar a la de un festival, con actividades disponibles desde el mediodía. Además, el espectáculo principal se desarrollará en tres escenarios, cada uno dedicado a narrar una etapa distinta de su vida.
A pocos días del arranque de Futttura, su tanda de shows en Tecnópolis, la artista compartió en redes sociales un anticipo que enloqueció a sus fans: los looks oficiales del concierto, parte del merchandising que diseñó junto a una marca deportiva internacional. Y sí, los modeló ella misma.
En una de las fotos más comentadas, Tini posó con una remera negra oversized con una de las imágenes promocionales de Futttura. Fiel a su costado preppy, la combinó con una falda gris con tablas, zapatillas blancas y una gorra roja hacia atrás.
Los fanáticos de la cantante argentina no tardaron en adquirir las remeras y conjuntos de jogging completos, para previo al show, hacer los típicos "unboxings" en Tiktok e Instagram mostrando cómo combinar las prendas y llevar un outfit elevado a este mega festival.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.