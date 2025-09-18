El esperado regreso: Disney confirma "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers y Demi Lovato
Jóvenes talentos se suman a la saga, aportando frescura y dinamismo a una historia que busca conectar con una generación actualizada de espectadores. Si bien el trío de hermanos volverá a la pantalla grande, la actriz que daba vida al personaje de Mitchie Torres, no los acompañará directamente en la actuación.
Semanas atrás, los Jonas invitaron a Demi Lovato a cantar durante su gira, lo que revolucionó a los fans.
Luego de 15 años después de su debut, una de las franquicias más queridas de Disney Channel,"Camp Rock", se prepara para su tercera entrega. Disney Branded Television ha confirmado la producción de "Camp Rock 3", una película que traerá de vuelta a los icónicos Jonas Brothers en sus papeles originales.
La noticia, que ha revolucionado a los fans, también incluye la participación de Demi Lovato en un rol clave detrás de cámaras. Aún no se ha especificado la fecha de estreno, pero se confirmó que la película se verá en las pantallas de Disney+ y Disney Channel.
Los hermanos Jonas-Gray vuelven a Camp Rock
La sinopsis oficial revela que la trama se centrará en los hermanos Shane (Joe Jonas), Nate (Nick Jonas) y Jason Gray (Kevin Jonas), quienes, bajo su banda "Connect 3", regresan al legendario campamento de música en busca de talentos. Su objetivo es encontrar a los artistas que abrirán su próxima gira, lo que los llevará a ser jueces de una intensa competencia musical.
La trama promete revivir el espíritu de las películas originales, con las tensiones, las rivalidades y los romances que caracterizan a los jóvenes campistas. "Camp Rock 3" se perfila como un puente entre la nostalgia de la primera generación de fans y la presentación de una nueva, con un elenco renovado que promete dar un giro fresco a la historia.
La trama se centrará en los hermanos regresan al campamento en busca de talentos.
El nuevo elenco y los roles detrás de cámaras
Además de los Jonas Brothers, la película suma un nuevo y talentoso grupo de actores. Entre ellos, Liamani Segura interpretará a Sage, Malachi Barton será Fletch, Lumi Pollack dará vida a Rosie, Hudson Stone a Desi, Casey Trotter a Cliff, Brooklynn Pitts a Callie y Ava Jean a Madison.
También se confirmó el regreso de la actriz Maria Canals-Barrera, quien retomará su papel como Connie. Los Jonas Brothers, además de actuar, también asumirán el rol de productores ejecutivos, un factor que, según Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, es un "punto de inflexión" para el legado de las Películas Originales de Disney Channel.
Además de los Jonas Brothers, la película suma un nuevo y talentoso grupo de actores.
El papel de Demi Lovato: productora ejecutiva
A pesar del entusiasmo de los seguidores por el regreso de Demi Lovato como la carismática Mitchie Torres, la artista no volverá a su rol actoral. Lovato, quien se mostró emocionada por el proyecto a través de sus redes sociales, participará como productora ejecutiva.
En una reciente aparición, la cantante declaró que estaba "muy emocionada de que la nueva generación tome la iniciativa". Su participación detrás de cámaras asegura que el espíritu original de la franquicia se mantendrá, al mismo tiempo que cede el protagonismo a los nuevos talentos.
Un guiño previo a la confirmación del nuevo film
En medio de la gira que lleva a cabo la banda de los Jonas Brothers en el marco del Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, Joe, Nick y Kevin Jonas invitaron al escenario a Demi Lovato para rememorar algunos de los éxitos de la película Camp Rock.
A 17 años del estreno del film de Disney, el domingo 10 de agosto, los artistas se subieron al escenario y revolucionaron a sus fans con temas como “This is me” y “Wouldn’t change a thing”.
