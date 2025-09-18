Junto a un nuevo elenco

El esperado regreso: Disney confirma "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers y Demi Lovato

Jóvenes talentos se suman a la saga, aportando frescura y dinamismo a una historia que busca conectar con una generación actualizada de espectadores. Si bien el trío de hermanos volverá a la pantalla grande, la actriz que daba vida al personaje de Mitchie Torres, no los acompañará directamente en la actuación.