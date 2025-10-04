Cami Homs reveló el nombre de su hija con José Sosa y sería un palito para Tini Stoessel

Camila Homs y José “El Principito” Sosa ya eligieron el nombre de su primera hija en común: se llamará Aitana. La noticia se confirmó el domingo 3 de agosto por la tarde, tras filtrarse imágenes de la celebración del evento de revelación de sexo. La pareja compartió el momento en un entorno íntimo, rodeada de familiares y amigos más cercanos.
Tras dos meses de dar a conocer la noticia del embarazo, la modelo y el futbolista eligieron llamar Aitana a su hija. El nombre, de origen español, alcanzó gran popularidad en Latinoamérica por su vínculo con el mundo musical.
La elección no pasó desapercibida en redes sociales: algunos usuarios vincularon el nombre con la artista española Aitana, reconocida por su relación con Sebastián Yatra, exnovio de Tini Stoessel, quien actualmente mantiene un vínculo con Rodrigo De Paul, en medio de rumores de casamiento. Otros, en cambio, destacaron el significado del nombre, que alude a una “montaña que nos da vida”.
La publicación de Camila en redes sociales.
Cabe mencionar que este será el tercer hijo para ambos. Camila Homs ya es madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, mientras que José Sosa tiene dos hijas, Rufina y Alfonsina, junto a Carolina Alurralde. La pareja ha declarado que la unión de sus familias marcha muy bien, y que los hijos de ambos ya se conocieron y comparten momentos juntos.
Cómo comenzó la relación
El romance entre Homs y Sosa comenzó a circular en marzo de 2023, cuando se filtraron fotos de la modelo besándose con un hombre en un boliche. Durante un tiempo, la identidad del nuevo novio se mantuvo en secreto.
En junio de 2023, la modelo reveló finalmente que su pareja era José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata. Sobre el inicio de la relación, Camila contó: “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común. No soy de juzgar para nada”.
Además, destacó que todo marcha de maravilla: “Está todo viento en popa, nuestros hijos ya se conocieron y estamos superbién, muy contentos”.
La espera de Aitana
La pareja se mostró emocionada mientras aguardan la llegada de su hija, y compartieron detalles de la celebración del sexo del bebé con sus seguidores. Con esta elección, Aitana se suma a las familias ensambladas de ambos, consolidando un nuevo capítulo en sus vidas y en su historia familiar.
