Se conoció un nuevo parte sobre la salud de Christian Petersen

Christian Petersen continúa internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permanece bajo estricta supervisión médica, según informó la institución en un nuevo parte difundido este lunes 29 de diciembre por la tarde.
Se remarcó que se preservará el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia.
De acuerdo con el comunicado oficial, el paciente se encuentra alojado en la unidad coronaria y bajo control permanente.
Además, el informe detalla que, al momento de la emisión del parte, Petersen se encuentra hemodinámicamente estable.
En el mismo documento, firmado por el director médico del hospital, Norberto Mezzadri, se precisó que en el marco del seguimiento clínico se prevé la realización de estudios complementarios durante las próximas 48 horas, conforme a los protocolos habituales de atención médica.
Además, desde el nosocomio, se remarcaron que se preservará el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia, y aclararon que no se brindarán mayores precisiones sobre la evolución de su estado de salud.
Christian Petersen, un chef argentino muy conocido, se descompensó gravemente durante una excursión al volcán Lanín (Neuquén) mientras hacía un ascenso junto a un grupo.
Los guías notaron que no se sentía bien, se activó un operativo de rescate y fue descendido rápidamente.
Fue trasladado primero al hospital de Junín de los Andes y luego al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde estuvo en terapia intensiva.
Allí sufrió una falla multiorgánica —un cuadro grave donde varios órganos dejan de funcionar normalmente— y requirió atención médica especializada.
Tras días de internación y una evolución clínica lenta pero con mejoras, fue extubado y su familia informó que su estado mostraba “franca mejoría”.
El chef fue trasladado en avión sanitario al Hospital Alemán en la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su recuperación bajo mayor control médico.
Según los partes médicos más recientes, continúa internado en Unidad Coronaria en condición estable desde lo hemodinámico, con estudios complementarios programados.