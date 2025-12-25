El hermano de Christian Petersen explicó qué le ocurrió durante su excursión en el Lanín
Tras varios días de preocupación, el entorno más cercano del cocinero brindó precisiones sobre el episodio de salud que motivó su internación y destacó la evolución favorable acompañada por el equipo médico.
El mensaje de Roberto Petersen por el estado de salud de su hermano Christian.
Por primera vez desde la descompensación que sufrió Christian Petersen mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, su familia decidió brindar detalles oficiales sobre su estado de salud y explicar qué ocurrió durante ese episodio que generó preocupación en el mundo de la gastronomía.
El reconocido chef permanece internado en el Hospital de San Martín de los Andes, donde recibe atención médica especializada, acompañado de cerca por su esposa, Sofía Zelaschi.
Díasdesilencio
Luego de un comunicado inicial en el que se habló de una evolución favorable, el entorno más cercano de Petersen volvió a expresarse públicamente. Esta vez, fue su hermano Roberto quien utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido en los últimos días.
La palabra del hermano del reconocido cheff.
A través de una historia de Instagram, destacó los mensajes de apoyo y el afecto de colegas, amigos y seguidores, a quienes definió como un sostén fundamental en un momento complejo para la familia.
Evoluciónfavorable
En línea con el parte oficial difundido previamente, Roberto Petersen aseguró que su hermano muestra una recuperación progresiva. Señaló que el avance, aunque paulatino, es constante y subrayó tanto la fortaleza personal del chef como el rol clave del equipo médico que lo asiste.
Los profesionales de los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes fueron especialmente reconocidos por la familia, que destacó el profesionalismo y la rapidez con la que actuaron frente a un cuadro que inicialmente no parecía de gravedad.
Qué ocurrió durante la excursión
En una carta publicada en la cuenta oficial de Instagram de Christian Petersen, la familia explicó que el episodio se produjo a raíz de un intenso desgaste físico. Según detallaron, el chef realizó un esfuerzo excesivo durante el ascenso, lo que derivó en un fuerte estrés corporal.
El comunicado oficial de la familia de Christian Petersen .
Ese sobreesfuerzo desencadenó un cuadro cardiológico preventivo que concentró la atención médica inmediata. En el texto también se valoró la intervención del guía de montaña contratado, cuyo diagnóstico inicial resultó determinante para una atención rápida y eficaz.
El comunicado, fechado el 24 de diciembre de 2025, indicó que la situación derivó en una descompensación multiorgánica que fue revirtiéndose con el correr de los días. Si bien el estado general continúa siendo delicado, la evolución es positiva y controlada.
Finalmente, la familia agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas y remarcó la importancia del respeto y la valoración de la vida como pilares en este proceso de recuperación.