Sorpresiva visita

Pampita pasó la Navidad en un sanatorio de Punta del Este

La modelo y conductora fue vista la madrugada del 25 de diciembre en la guardia de un sanatorio en Uruguay. La escena, captada por medios locales, generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que no se trató de una urgencia médica propia.