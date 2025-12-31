Reafirma su confianza en la "victoria en Ucrania"

Año Nuevo en Rusia: Putin saluda a los soldados y ratifica el rumbo de la guerra

En su tradicional discurso de Año Nuevo, el presidente ruso Vladímir Putin felicitó a la población y envió un mensaje directo a las tropas desplegadas en Ucrania, reafirmando su respaldo al esfuerzo bélico y expresando confianza en el triunfo ruso.