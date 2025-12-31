Año Nuevo en Rusia: Putin saluda a los soldados y ratifica el rumbo de la guerra
En su tradicional discurso de Año Nuevo, el presidente ruso Vladímir Putin felicitó a la población y envió un mensaje directo a las tropas desplegadas en Ucrania, reafirmando su respaldo al esfuerzo bélico y expresando confianza en el triunfo ruso.
Mensaje de fin de año con tono militar: Putin asegura que Rusia “cree en su victoria”.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dirigió este miércoles su tradicional mensaje de Año Nuevo a la población, en el que deseó bienestar a los ciudadanos y destacó la importancia de la unidad nacional. Las primeras felicitaciones fueron transmitidas por televisión a los habitantes de las regiones de Kamchatka y Chukotka, en el Lejano Oriente ruso, ubicadas a nueve husos horarios de Moscú.
“Lo celebramos con nuestros seres queridos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Incluso los que están lejos, siempre están con nosotros”, expresó el mandatario, en un discurso que, como cada año, marcó el inicio de las celebraciones en el país más extenso del mundo.
Saludo especial a las tropas en Ucrania
Rápidamente, el mensaje adquirió un tono marcadamente bélico, en el contexto de la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania. Putin dedicó una parte central de su alocución a los soldados desplegados en el frente, a quienes definió como protagonistas del destino del país.
“Millones de personas en toda Rusia están con ustedes en esta Nochevieja”, afirmó, antes de dirigirse de manera explícita a las fuerzas armadas. “Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo. Creemos en ustedes y en nuestra victoria”, subrayó el jefe del Kremlin, reafirmando una narrativa que ha sostenido a lo largo del conflicto.
Un discurso más breve y simbólico
El mensaje presidencial tuvo una duración de tres minutos y veinte segundos, convirtiéndose en uno de los discursos de Año Nuevo más breves de Putin desde que asumió el poder. El escenario elegido fue una imagen del Kremlin y una catedral ortodoxa, símbolos recurrentes de la identidad nacional rusa.
En contraste, el discurso más extenso tuvo lugar en 2022, cuando el mandatario habló durante nueve minutos desde la sede del Distrito Militar Sur, en la ciudad de Rostov del Don, en plena escalada del conflicto. En aquel mensaje, el tono militar fue aún más explícito.
En su intervención más reciente, Putin volvió a responsabilizar a Ucrania por el estancamiento de las negociaciones de paz, mientras reafirmó su convicción de que el esfuerzo bélico cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad rusa, en un contexto internacional marcado por la prolongación del conflicto y la incertidumbre sobre su desenlace.