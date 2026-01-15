Como Estados Unidos, Reino Unido retirará parte de su personal militar en Qatar
Al-Udeid es la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio y cuenta con unos 10.000 efectivos, además de unos 100 británicos. No está claro cuántos se marcharán. Un comunicado del gobierno qatarí afirmó que las medidas que supuestamente está adoptando EEUU son "en respuesta a las tensiones regionales actuales".
La embajada de Estados Unidos en Doha ha recomendado a su personal que extreme las precauciones.
Estados Unidos y el Reino Unido están reduciendo el número de personal en la base aérea Al-Udeid en Qatar, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, considera si tomar medidas contra Irán por su represión de las protestas antigubernamentales.
Funcionarios declararon que la retirada parcial estadounidense fue una "medida de precaución".
El Ministerio de Asuntos Exteriores también cerró temporalmente la embajada británica en Teherán, que ahora operará de forma remota, dijo un portavoz del gobierno.
La embajada de Estados Unidos en Doha ha recomendado a su personal que extreme las precauciones y limite los viajes no esenciales a la base aérea de Al-Udeid.
Según grupos de derechos humanos, más de 2.400 manifestantes antigubernamentales han muerto en la reciente represión violenta de las autoridades iraníes.
Respecto a la retirada del personal militar, el gobierno qatarí afirmó que seguirá "aplicando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares".
En tanto, un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido se negó a hacer comentarios sobre los informes que indicaban que el personal británico estaba siendo retirado "debido a la seguridad operativa".
A principios de esta semana, Trump advirtió que Estados Unidos tomaría "medidas muy enérgicas" contra Irán si las autoridades ejecutaban a manifestantes. Irán ha dicho que tomará represalias si es atacado por Estados Unidos.
El miércoles, dijo que a su administración se le había dicho "de buena fuente" que "las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecuciones".
Cuando un periodista le preguntó, Trump dijo que se trataba de "fuentes muy importantes del otro lado" y que esperaba que los informes fueran ciertos.
También se le preguntó al presidente estadounidense si la acción militar estaba ahora descartada, a lo que respondió: "Vamos a observar y ver cuál es el proceso".
La agencia de noticias Reuters, citando a diplomáticos, informó que si bien se había ordenado a algunos miembros del personal que abandonaran la base aérea de Al-Udeid, no había señales inmediatas de que un gran número de tropas fueran trasladadas en autobús como en las horas previas a un ataque iraní el año pasado.
En declaraciones a Fox News el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió a Donald Trump que "no repita el mismo error que cometió en junio" y agregó: "Ya sabe, si intenta una experiencia fallida, obtendrá el mismo resultado".
Además del cierre temporal de la embajada británica en Teherán, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita ha aconsejado a su personal y ciudadanos "tener mayor precaución y limitar los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región".
Italia y Polonia han publicado comunicados instando a sus ciudadanos a abandonar Irán, mientras que Alemania ha emitido un aviso a los operadores aéreos recomendando que los vuelos no entren en Teherán, citando el riesgo potencial de "la escalada del conflicto y el armamento antiaéreo".
El gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos de intentar "fabricar un pretexto para una intervención militar", y el presidente del Parlamento advirtió que si Estados Unidos atacara, los centros militares y navieros israelíes y estadounidenses en la región se convertirían en objetivos legítimos.
Las últimas protestas en Irán comenzaron a fines de diciembre tras el colapso de la moneda y mientras el país enfrenta el aumento del costo de vida.
Rápidamente se ampliaron a demandas de cambio político y se convirtieron en uno de los desafíos más serios al establishment clerical desde la revolución islámica de 1979.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó hasta el momento la muerte de 2.403 manifestantes, así como de 12 niños, a pesar del apagón de internet. Más de 18.434 manifestantes fueron arrestados durante los disturbios, según informó el grupo.