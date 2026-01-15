"Medida de precaución"

Como Estados Unidos, Reino Unido retirará parte de su personal militar en Qatar

Al-Udeid es la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio y cuenta con unos 10.000 efectivos, además de unos 100 británicos. No está claro cuántos se marcharán. Un comunicado del gobierno qatarí afirmó que las medidas que supuestamente está adoptando EEUU son "en respuesta a las tensiones regionales actuales".