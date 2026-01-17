Alerta aérea en Medio Oriente

Riesgo elevado para vuelos civiles: la UE aconseja no sobrevolar Irán

La Agencia Europea de Seguridad Aérea instó a las compañías aéreas a no utilizar el espacio aéreo iraní ante el riesgo de acciones militares y la activación de sistemas de defensa, en un contexto de creciente tensión internacional y una crisis interna marcada por protestas y represión.