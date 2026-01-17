Riesgo elevado para vuelos civiles: la UE aconseja no sobrevolar Irán
La Agencia Europea de Seguridad Aérea instó a las compañías aéreas a no utilizar el espacio aéreo iraní ante el riesgo de acciones militares y la activación de sistemas de defensa, en un contexto de creciente tensión internacional y una crisis interna marcada por protestas y represión.
Tensión militar y protestas internas: Europa advierte a aerolíneas sobre Irán. Credito: REUTERS/John Sibley
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó este viernes a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Irán en “todas las altitudes”, debido al riesgo que implicaría una eventual escalada militar en la región. El organismo fundamentó su decisión en la situación actual y en la posibilidad de una intervención armada por parte de Estados Unidos.
Según la AESA, este escenario mantiene a las fuerzas de defensa aérea iraníes en un “estado de alerta reforzada”, lo que incrementa significativamente el peligro para la aviación civil.
“La presencia y el posible uso de una amplia gama de armamento y sistemas de defensa aérea, sumados a respuestas estatales imprevisibles y a la activación potencial de sistemas SAM (misiles tierra-aire), crean un riesgo elevado para los vuelos civiles”, señaló el organismo europeo.
Protestas, represión y presión internacional
La advertencia aérea se da en paralelo a una profunda crisis interna en Irán.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre pasado, inicialmente motivadas por el aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un movimiento de mayor alcance contra el régimen islámico, el más significativo desde la instauración de la República Islámica en 1979.
De acuerdo con el último informe de la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes murieron durante la represión de las protestas, mientras que más de 10.000 personas fueron detenidas.
Estados Unidos y la amenaza de intervención
En este contexto, Estados Unidos había advertido que podría intervenir militarmente si el régimen iraní avanzaba con la ejecución de manifestantes detenidos.
Hasta el miércoles, la tensión se mantuvo en alza, aunque este viernes el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el gobierno iraní anuló “todos los ahorcamientos previstos” de manifestantes, lo que generó un alivio parcial en el plano diplomático, aunque sin disipar los riesgos de seguridad señalados por la Unión Europea.