Medio Oriente

El Ejército sirio avanza en Alepo tras un acuerdo fallido con las fuerzas kurdas

Las fuerzas gubernamentales de Siria comenzaron a desplegarse en una región estratégica al este de Alepo tras un entendimiento con las milicias kurdas que contemplaba su retirada. Sin embargo, denuncias cruzadas por supuestas violaciones al acuerdo derivaron en nuevos enfrentamientos y dejaron al menos dos soldados muertos.