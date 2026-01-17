Milei confirmó una invitación de Trump para integrar un nuevo organismo internacional de paz
El presidente Javier Milei reveló que recibió una propuesta formal de Donald Trump para que la Argentina sea miembro fundador del Board of Peace, una nueva organización internacional orientada a promover la paz en regiones en conflicto, con foco inicial en la Franja de Gaza.
Trump impulsa la creación del Board of Peace como nuevo organismo internacional para promover la paz.
Javier Milei confirmó este sábado que recibió una propuesta formal del mandatario estadounidense Donald Trump para que la Argentina se integre como miembro fundador de un nuevo espacio internacional orientado a la promoción de la paz. La comunicación fue difundida a través de la red social X, donde detalló el alcance de la iniciativa y adjuntó la carta enviada desde Estados Unidos.
“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei en su publicación. En el mismo mensaje explicó que se trata de “una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.
El anuncio fue acompañado por una definición política que el mandatario argentino viene sosteniendo desde el inicio de su gestión en materia internacional. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, expresó Milei.
El Presidente también destacó el rol que se le asigna al país dentro de la iniciativa impulsada desde Washington. “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, afirmó, subrayando el carácter simbólico y político de la convocatoria cursada por el líder republicano.
Mileii difundió en X la carta y confirmó la invitación para integrar el Board of Peace.
Según precisó Milei, la invitación se formalizó a través de una carta personal enviada por Trump, en la que el mandatario estadounidense convoca a la Argentina a participar de lo que definió como un esfuerzo inédito para consolidar la paz en zonas de conflicto y ensayar un nuevo enfoque para la resolución de disputas a escala global.
El contenido de la carta y el alcance del plan
“Es un gran honor para mí invitarle, como presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”, escribió Trump en la misiva difundida por Milei.
En el texto, el presidente estadounidense recordó que el pasado 29 de septiembre de 2025 presentó el denominado Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza. Se trata, según detalló, de una hoja de ruta compuesta por 20 puntos que fue rápidamente respaldada por líderes internacionales de distintas regiones.
“Anuncié el Plan Integral para poner fin al conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos que fue rápidamente acogida por todos los líderes mundiales, incluidos los principales jefes de Estado del mundo árabe, Israel y Europa”, señaló Trump, al remarcar el consenso político que, según su visión, logró cosechar la iniciativa.
El mandatario norteamericano también hizo referencia al respaldo institucional que obtuvo el proyecto en el ámbito multilateral. “En apoyo de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, en la que se acoge con satisfacción y se respalda esta visión”, indicó en la carta.
En ese marco, Trump explicó que el eje central del plan es la creación del Board of Peace, un organismo que definió como una instancia sin precedentes en la historia de la diplomacia internacional. “En el centro del Plan se encuentra la Junta de Paz, la junta más impresionante y trascendental que se haya reunido jamás”, afirmó.
Según detalló, ese espacio se establecerá como “una nueva organización internacional y administración gubernamental de transición”, con el objetivo de articular acciones políticas, diplomáticas y de reconstrucción en regiones atravesadas por conflictos armados prolongados.
Milei difundió en la red social X la carta enviada por Donald Trump.
El rol de la Argentina y el perfil de los países convocados
En otro tramo de la misiva, Trump destacó el perfil de los países que busca convocar para integrar el nuevo organismo. “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera”, expresó, y remarcó que se trata de “un honor reservado a aquellos que están preparados para liderar con el ejemplo”.
El presidente estadounidense sostuvo que la iniciativa apunta a conformar un núcleo de países comprometidos con la estabilidad internacional y dispuestos a invertir recursos políticos y económicos en un futuro seguro y próspero. En ese contexto, anticipó que en el corto plazo convocará a “socios comprometidos y líderes mundiales muy respetados”.
“Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado miembro fundador y a formar parte de la Carta de la Junta de Paz, representada por usted”, escribió Trump, dejando en claro el lugar que ocuparía el país dentro de la estructura del organismo.
El mandatario norteamericano subrayó además el carácter inédito del espacio propuesto. “Esta Junta será única en su género, nunca ha habido nada parecido”, afirmó, y explicó que cada Estado miembro podrá designar a un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre.
El cierre del mensaje incluyó una referencia explícita al vínculo bilateral entre ambos países y a las expectativas puestas en el proyecto. “Espero con interés trabajar con usted, durante mucho tiempo, con el objetivo de establecer una paz mundial duradera, prosperidad y grandeza para todos”, expresó.