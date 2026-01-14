Javier Milei recibió a dos argentinos secuestrados por Hamas

El presidente Javier Milei recibió este miércoles durante el mediodía en Casa Rosada a dos de los argentinos secuestrados por el grupo Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.
El encuentro con el presidente tuvo lugar tras dos años del cautiverio. En el Gobierno destacan que la mediación internacional y el apoyo estadounidense fueron claves para la liberación.
El presidente Javier Milei recibió este miércoles durante el mediodía en Casa Rosada a dos de los argentinos secuestrados por el grupo Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.
El mandatario se reunió en su despacho presidencial con los hermanos Ariel y David Cunio, quienes fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja.
Estuvieron presente en el intercambio el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.
“El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump”, informaron a través de la cuenta de Oficina del Presidente
La liberación de los rehenes secuestrados en octubre de 2023 tuvo lugar luego de dos años de cautiverio y se produjo a raíz de la intervención de Estados Unidos, luego de que el republicano Donald Trump mediara en el conflicto.
Los Cunio y sus familias fueron detenidos en el kibutz Nir Oz. Son de origen argentino, y se trasladaron a Israel en 1986.
Durante su último paso por Israel, el mandatario argentino protagonizó una reunión con familiares de víctimas del secuestro. Allí, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, remarcó que el combate contra el terrorismo se traduce en “la lucha de la gente de bien contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización”.
Con la mitad del Gabinete de vacaciones, el libertario mantiene su agenda de actividades que cumple desde la quinta de Olivos y a veces desde la Casa Rosada.
En una mañana muy activa, algo inusual para estas fechas, Milei protagonizó otra serie de audiencias en su despacho ubicado en el primer piso de Casa Rosada.
Entre los compromisos incluyó una reunión con empresarios del sector energético, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.
Participaron del encuentro el director ejecutivo de MidOcean Energy, Venter De la Rey; el vicepresidente senior, Thomas Wheeler; el director de desarrollo de negocio, Vahid Farzad; y el director para América de la compañía Jason Klein. También el CEO de Black Limited, Marc Pastsy y el director de operaciones, Valenti Sabate.
Pasado el mediodía, recibió las cartas credenciales al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, que fue designado en noviembre en el Salón Blanco de Casa Rosada.