Milei subió al escenario de Jesús María para cantar "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino
El presidente fue recibido con aplausos del público mientras compartía el escenario con el reconocido cantante folklórico. Su participación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la edición 60 del festival.
Milei se animó a cantar “Amor Salvaje” junto al reconocido artista.
El presidente Javier Milei participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde fue recibido entre aplausos y entusiasmo por el público. Durante su llegada, sobre el escenario se encontraba el reconocido Chaqueño Palavecino, quien lo saludó apenas finalizó su canción y lo invitó a interpretar junto a él uno de sus temas más emblemáticos, “Amor Salvaje”.
La presencia de Milei se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival, en el que también estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros integrantes de su comitiva.
Bienvenida ypalabras del Chaqueño
“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantante mientras la comitiva se acomodaba. Milei respondió con palabras de agradecimiento: “Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival tan importante para el país. Nos permite mostrar nuestras tradiciones y nuestro respeto por la cultura argentina en todo el mundo”.
El mandatario aprovechó la ocasión para reconocer la contribución del electorado cordobés a su carrera política: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente. Por eso no quería faltar y quería darles las gracias personalmente”.
El momento musical
El punto culminante de la noche llegó cuando Milei pidió al Chaqueño interpretar “Amor Salvaje” en honor a su afecto por Córdoba. Inicialmente, el presidente se mostró renuente a subir al escenario, admitiendo sentirse un “amateur” frente a la figura del cantante: “Usted es un grande, yo solo un admirador”, bromeó.
El presidente compartió escenario con el Chaqueño Palavecino.
Sin embargo, la insistencia del Chaqueño y la emoción del público lo llevaron a aceptar. Milei acompañó al cantante durante la interpretación, incluso cantando el puente de la canción. Tras finalizar, el mandatario bromeó: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”, generando risas y aplausos de los presentes.
Con su participación, Milei se convirtió en el tercer presidente en la historia del festival en subir al escenario, tras Mauricio Macri en 2017 y Néstor Kirchner en 2004.
Comitiva y actividades posteriores
Durante el evento, Milei estuvo acompañado por la Cámara de Diputados y miembros de su partido, incluyendo a Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y el asesor Eduardo “Lule” Menem.
La estadía del mandatario en Córdoba fue breve, ya que luego debía participar en la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea en Asunción, Paraguay, y posteriormente viajar a Suiza para el Foro Económico Mundial en Davos.
Milei agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”.
Durante la madrugada del sábado, el Chaqueño Palavecino aprovechó su actuación para solicitar la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
El cantante dedicó una canción a la causa y pidió la colaboración del público: “Si están liberando a los demás, manden al nuestro, a nuestro patriota, por favor”. Posteriormente, interpretó “Caballo Viejo”, destacando la importancia cultural de Venezuela y de Simón Díaz, uno de sus grandes poetas.