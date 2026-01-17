Agradeció el apoyo cordobés

Milei subió al escenario de Jesús María para cantar "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino

El presidente fue recibido con aplausos del público mientras compartía el escenario con el reconocido cantante folklórico. Su participación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la edición 60 del festival.