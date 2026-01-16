En Santa Fe, Milei eligió a San Lorenzo

El presidente de la Nación, Javier Milei, podría asistir el sábado 7 de febrero al acto conmemorativo por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, hecho que significó el bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo, cuerpo creado por José de San Martín.
La participación presidencial en ese acto en el Campo de la Gloria formaría parte del programa de recorridas federales de Milei que tendrá un punto importante este viernes cuando, en Jesús María, Córdoba, participe de la jornada en el tradicional festival de Doma y Folklore que festeja sus 60 años.
El presidente tiene previsto viajar a la Costa Atlántica en cumplimiento del cronograma de dos bajas al territorio por mes que planifica La Libertad Avanza en el marco de la campaña por la reelección presidencial del 2027. Derecha Fest tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Márquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.
Pullaro se ha manifestado a favor de la modernización laboral que se discutiría en febrero en el Senado de la Nación aunque dijo esperar que esté redactada y enfocada en defender a las pymes. No obstante, el santafesino es uno de los pocos gobernadores que no se ha tomada una foto con el ministro del Interior, Diego Santilli quien recorre provincias. En diciembre lo hizo para lograr votos para la Ley de Presupuesto y ahora lo hace por lo laboral.
Equipos de la secretaría General de la Presidencia de Nación que dependen de Karina Milei se reunieron con autoridades santafesinas y del municipio de San Lorenzo. Por Santa Fe, estuvo el secretario general de Gobernación, Juan Cruz Cándido y parte del equipo de Ceremonial. El intendente sanlorencino, Leonardo Raimundo, en tanto, envió dos funcionarios de su gabinete.
La visita de Milei no fue confirmada, pero en los hechos fueron analizándose alternativas del operativo de llegada de la comitiva presidencial a esa ciudad, ingreso al predio donde se realiza anualmente el acto así como los detalles del espectáculo que incluye la recreación histórica de la carga de caballería de los Granaderos. En los últimos años, antes del inicio formal del desfile, equipos militares de paracaidismo realizan saltos de exhibición, aterrizando con banderas argentinas en el centro del predio.
Tres días antes del acto en San Lorenzo, la provincia inaugurará el primer tramo de la tercera mano en la autopista provincial entre Rosario y esa ciudad. Además, licitará la segunda etapa de la ampliación de la vía que une las dos principales ciudades santafesinas.
En caso de confirmarse la visita de Milei a San Lorenzo será la primera del Jefe de Estado luego de las elecciones de octubre donde La Libertad Avanza ganó en la categoría Diputados y logró cuatro nuevas bancas que se sumaron a las tres obtenidas en 2023. Además, en diciembre, dos diputados que llegaron con el Pro santafesino en 2023 se sumaron al bloque del oficialismo que cuenta con nueve santafesinos.
Milei había participado en la campaña electoral en dos cortas visitas a la provincia, primero a Rosario y luego un sábado en Santa Fe para continuar su jornada proselitista en Paraná.
El objetivo principal trazado por el mileísmo para 2026 es fortalecer la estructura de La Libertad Avanza en las provincias. El plan, coordinado por Karina Milei, contempla visitar dos provincias por mes.
LLA de Santa Fe
De los 19 diputados nacionales que tiene la provincia de Santa Fe, 9 forman parte del oficialista bloque de La Libertad Avanza.
Son los casos de Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini, y Yamile Tomassini.
El llamado Combate de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813 frente al Convento de San Carlos
El llamado Combate de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813 frente al Convento de San Carlos en esa ciudad y representó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo y la única batalla que José de San Martín libró en lo que hoy es suelo argentino.
Este año, el acto se hará el sábado 7 de febrero y de confirmarse la visita del presidente de la Nación, será uno de los pocos jefes de Estado presentes en la conmemoración. La vicepresidente, Victoria Villarruel estuvo en 2024.