En Rosario, Milei prometió seguir “atacando los problemas que hundieron a la Argentina”
El presidente encabezó el acto de cierre de campaña, acompañado por ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias. Frente a una multitud, aseguró que su gobierno está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron al país en un 60% de pobreza”.
Foto: Reuters
El presidente Javier Milei sostuvo hoy, en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario, que en las elecciones legislativas nacionales de este domingo “hay que votar para defender todo el camino recorrido” y consideró que, tras esa jornada, “va a cambiar en serio la Argentina”.
“O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista. Por eso esta elección del domingo es tan importante”, sostuvo el mandatario ante una gran cantidad de militancia libertaria que se reunió en el Parque España. Y remarcó: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.
El acto reunió a una multitud que acompañó con banderas, cánticos y consignas libertarias al presidente. A su alrededor, se ubicaron los ministros del Gabinete nacional y los principales candidatos de distintas provincias. La presencia más destacada fue la del postulante a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini.
“Dicen algunos que las elecciones de medio término son irrelevantes, eso es lo que les quieren hacer creer los políticos. Quieren fomentar la apatía. Vamos a darle vuelta las urnas”, enfatizó Milei, en un tono enérgico que buscó despertar entusiasmo entre sus seguidores.
Defensa de la gestión
Durante gran parte de su mensaje, el presidente defendió sus casi dos años de gestión “Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido nada. Lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores: se atacaban las consecuencias y no las causas”, señaló.
Milei encabezó el cierre de campaña junto a ministros y candidatos de La Libertad Avanza. Foto: Reuters
En ese sentido, aseguró que su gobierno está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza”. Según dijo, las políticas implementadas durante su administración buscan “cambiar de una vez y para siempre el rumbo económico y moral del país”.
“Necesitamos un Congreso más sólido para continuar con los cambios”
En otro tramo de su discurso, Milei recordó el comienzo de su gobierno y las dificultades que atravesó. “En 2023, los argentinos dijeron basta. Cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados, y eso lo hicimos”, afirmó.
El mandatario insistió en la necesidad de obtener una mayoría legislativa que le permita consolidar su proyecto. “Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”, subrayó.
Milei saludó a sus seguidores durante el acto de cierre de campaña en Rosario. Foto: Reuters
Acompañaron al mandatario los ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias del país para la votación de este domingo, como Virginia Gallardo (Corrientes) y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). También estuvo el postulante a diputado nacional por la provincia de Santa Fe Agustín Pellegrini, para quien Milei pidió el voto durante su exposición, aprovechando que estaba en Rosario.
Sobre el final del acto, Milei volvió a pedir el acompañamiento ciudadano. “Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia de que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad”, pidió, mientras la multitud coreaba su nombre.
