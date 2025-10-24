Elecciones 2025

En Rosario, Milei prometió seguir “atacando los problemas que hundieron a la Argentina”

El presidente encabezó el acto de cierre de campaña, acompañado por ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias. Frente a una multitud, aseguró que su gobierno está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron al país en un 60% de pobreza”.