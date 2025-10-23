Caputo aseguró estabilidad cambiaria tras las elecciones: "No va a cambiar nada"
En medio de la incertidumbre electoral con impacto en los mercados, el ministro de Economía reafirmó la solidez de las bandas cambiarias y el precio del dólar, respaldado por el apoyo financiero de Estados Unidos.
El ministro de Economía defendió la cotización del dólar y el esquema de bandas cambiarias en la previa de las elecciones del domingo.
“Yo, que soy el ministro, digo que no va a cambiar nada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificando el esquema cambiario en la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo y en medio de la escalada que el dólar registró durante las últimas rondas cambiarias.
Este jueves, Caputo concedió una entrevista televisiva en la que defendió la cotización, reafirmando sus declaraciones en la Bolsa de Comercio de Córdoba donde resaltó la solidez de las bandas cambiarias, frente a la expectativa de lo mercados de cómo se moverá la divisa frente al peso ante la asistencia financiera de los Estados Unidos.
Si bien consideró “lógico” el nerviosismo ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”, el jefe del Palacio de Hacienda exhortó a la ciudadanía a votar por La Libertad Avanza (LLA) porque señaló que “el mundo está mirando si elegimos el camino correcto”.
En ese sentido, el ministro de Javier Milei buscó llevar tranquilidad enfatizando que “estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estado Unidos como no tuvo ningún país en el mundo".
Caputo se refirió explícitamente al precio del dólar. Dijo que $ 1.500 está “holgadamente arriba” de lo que sería el supuesto valor de equilibrio y que está "más que cómodo" con su cotización actual.
"El tipo de cambio, como bien dijo (el secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott) Bessent, lejos de ser bajo es un tipo de cambio ya más bien alto", reconoció el funcionario nacional en diálogo con LN+.
Asimismo, rechazó las opiniones acerca de que el tipo de cambio está atrasado: “Tenemos récord de exportaciones, lo cual no sería posible con tipo de cambio bajísimo. Eso no podría pasar”.
"Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas", enfatizó Caputo.
"La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. No es una casualidad que heredamos un tipo de cambio real más alto, allá arriba, con la economía hecha pomada. A las economías que les va bien tienen una moneda más fuerte", indicó el funcionario de Milei al comparar con las épocas del gobierno de Mauricio Macri.
En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda detalló: "Cuando se salió del cepo con Mauricio Macri había un tipo de cambio que hoy sería de $ 1.280, pero Macri tenía seis puntos de déficit fiscal y tres de déficit de cuenta corriente. Hoy tenemos superávit fiscal y un punto de déficit de cuenta corriente, que se usa para financiar al sector privado. Tenemos una situación muchísimo mejor".
Sobre el auxilio de Estados Unidos añadió: “El Tesoro ve que el modelo es certero y dice ‘Argentina no tiene un problema de solvencia tiene un problema de financiamiento puntual porque no tiene acceso a los mercados’”.
Y con el objetivo de llevar tranquilidad a los mercados aseguró que el esquema cambiario quedará "exactamente igual" luego de las elecciones legislativas. "Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, un Banco Central capitalizado, fundamentos económicos y un soporte financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo recibió, ni siquiera México en el 94. Estamos frente a una oportunidad histórica. El país más importante de mundo está diciendo: 'quiero que le vaya bien a los argentinos'", resaltó.
Pedido de apoyo para las reformas
En Córdoba, Caputo había adelantado el rumbo del Gobierno para la segunda parte del año: "No queremos un proyecto de poder, queremos un proyecto de país. Sería bueno que los argentinos nos den un espaldarazo para poder avanzar con esas reformas que van a favorecer a empresarios, asalariados y monotributistas".
"Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política", enfatizó Caputo.
"Ahora viene la segunda etapa que es la de las reformas de segunda generación que va a implicar, ojalá podamos pasar estas reformas lo más rápidamente posible porque el país lo necesita y son reformas muy bien pensadas", sostuvo.
"Son reformas buenísimas que van a destrabar mucho toda la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado y que es lo que hace que el país no pueda despegar, así que nosotros estamos más que nunca enfocados en esta segunda etapa", aseguró.
"Nunca dijimos que iba a ser un camino fácil y lo que les decimos ahora es que nos den la chance de ir a las reformas de segunda generación; revalidar el curso es una fuente para un ingreso de inversiones que no se imaginan", dijo el ministro en Córdoba.
Sostuvo que "en los últimos dos meses y medio se han anunciado inversiones por 80 mil millones de dólares para los próximos 4 años, hay 20 mil millones más del RIGI y hay miles de millones de dólares más que estamos hablando con Estados Unidos".
"Les pido por favor que abran los ojos y entiendan que esta elección es mucho más importante de lo que se cree y el que no piense distinto no cometan ese error muchachos, es importantísimo que el voto que no vaya al kirchnerismo vaya a La Libertad Avanza. Después en 2027 vemos", remarcó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.