El Gobierno pone el acento en las reformas que tratará el Congreso elegido el próximo domingo
Al unísono, funcionarios del gobierno de Javier Milei salieron a pronunciarse sobre el envío de proyectos tras el recambio legislativo del 9 de diciembre, con la configuración que dejen los resultados de las elecciones.
El gobierno de Milei prepara reformas de fondo para diciembre, con la nueva configuración de Diputados y Senadores, tras las elecciones de este domingo. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
Mientras todas las miradas apuntan al domingo, el Gobierno pone el foco en diciembre. A tres días de las elecciones legislativas nacionales, los funcionarios salieron a hablar de las reformas que serán enviadas con la nueva configuración que tendrán las Cámaras, según los resultados que se conozcan este 26 de octubre.
Durante los últimos días, funcionarios de Javier Milei anticipan las reformas denominadas de "segunda generación" que presentarán ante el próximo Congreso, con la expectativa de contar desde el 9 de diciembre con un bloque libertario ampliado y aliados con mayor predisposición tras el recambio legislativo.
Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, hablaron de las reformas por venir; lo propio hicieron funcionarios de la cartera de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger. Los proyectos apuntan en tres direcciones: reforma tributaria; laboral y un nuevo paquete de desregulaciones.
Caputo habló de la reforma fiscal
El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba para ponerle fecha a lo que el oficialismo define como “las reformas de segundo orden”: aquellas que completarán el andamiaje económico que la gestión de Javier Milei no pudo consolidar en su primer año.
“Parte de lo que viene es la reforma tributaria, que va a favorecer a todos. Cuando digo a todos, es a Nación, provincias, empresarios y a la gente. Vamos a un esquema de simplificación y baja de impuestos”, afirmó Caputo ante empresarios y dirigentes que siguieron con atención la exposición.
El funcionario detalló que el nuevo esquema reducirá la carga sobre Ganancias de las personas físicas, retomando el régimen con Mínimo No Imponible y deducciones que había sido restablecido en el capítulo fiscal de la Ley 27.743. Esa reversión, que anuló el sistema cedular impulsado por Sergio Massa, devolvió aire a las provincias luego del desplome de la coparticipación.
Luis Caputo habló de reformas este miércoles en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
“Nosotros vinimos a sacarle el pie de encima a la gente y a bajar impuestos”, insistió Caputo, en un tono más político que técnico. Y deslizó un mensaje a los votantes no kirchneristas: “Convocamos a todos los que no quieran volver atrás, a votar por La Libertad Avanza para no perder el voto”.
El ministro defendió además la idea de un mercado de capitales robusto, como destino natural del ahorro interno en un país sin déficit fiscal: “Si logramos desarrollar el mercado de capitales y que el Gobierno no pueda tener más déficit, ¿a dónde se va todo eso? A préstamos al sector privado”.
La reforma tributaria también está siendo abordada dentro del Consejo de Mayo, y apunta a atacar lo que desde el Gobierno definen como una distorsión estructural, con alta presión fiscal y baja recaudación, que deriva en informalidad. Este diagnóstico fue reforzado en la exposición del titular de ARCA, Juan Pazo, quien la semana en Diputados subrayó que el objetivo del próximo año es rediseñar la estructura tributaria “sobre la base de un Estado más eficiente y de menor gasto”.
Cordero adelantó la reforma laboral
Horas antes, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, había desplegado su propio anticipo ante la comisión de Presupuesto en Diputados, donde funcionarios son invitados a exponer sobre la ley de leyes del año próximo, pero la mayoría viene optando por anticipar sus planes de gestión.
Cordero —funcionario del Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello— defendió la visión de una reforma laboral moderna que incentive la registración del empleo. “Queremos dejar atrás la cultura de inspeccionar y multar, para pasar a una etapa de fomento del trabajo registrado y de buenas prácticas”, explicó.
Julio Cordero habló de reformas este miércoles en la Cámara de Diputados.
El esquema en preparación incluiría, tal como aseguró ante empresarios en el Coloquio de Idea, convenios por empresa, salarios dinámicos definidos según mérito y productividad, y facilidades para la formalización del empleo no registrado. El modelo busca, de acuerdo a lo que expuso el funcionario, menos rigidez normativa y más flexibilidad para negociar dentro de cada compañía.
“Estamos trabajando en un plan salarial dinámico. El salario real es superior al de convenio porque cada empresa debe poder reconocer el mérito y las condiciones del sector. No es lo mismo alguien que trabaja en servicios que en producción”, detalló Cordero.
Cordero proyectó que, con la reforma prevista por la administración libertaria, los salarios de convenio pasarían a ser topes, no pisos. El objetivo declarado es “eliminar las indexaciones automáticas” y atar los incrementos a la productividad, no a la inflación. “La Argentina tiene que poder producir y trabajar. Ese es nuestro foco”, resumió.
Sturzenegger prepara la “Ley Bases II”
Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, desplegó en el Congreso una nueva etapa de su ofensiva regulatoria. También en la Comisión de Presupuesto, los secretarios Alejandro Cacace y Maximiliano Matías Fariña anticiparon que el paquete de reformas será enviado al Parlamento en diciembre, ya con el nuevo Congreso en funciones
Los funcionarios hablaron de una “Ley Bases II”, que incluirá capítulos descartados del proyecto original y del DNU 70/2023, además de nuevas desregulaciones para rubros que quedaron fuera del primer intento. Entre ellos, sectores de servicios, comercio y procedimientos administrativos.
Alejandro Cacace adelantó más reformas para el 2026 en la comisión de Presupuesto.
“El prejuicio con la desregulación —sostuvo Cacace— impidió durante décadas la competencia. Desregular es eliminar privilegios y barreras de acceso a los mercados. Argentina construyó una estructura corporativa del poder que terminó concentrando beneficios y excluyendo a las pymes”, señaló.
La nueva ley retomará además parte de los diez compromisos del Pacto de Mayo, firmado por el presidente Milei y los gobernadores: equilibrio fiscal, reducción del gasto público al 25% del PBI, apertura comercial, explotación de recursos naturales y una nueva distribución de la coparticipación federal.
Junto a ese paquete, el Ejecutivo volverá a insistir con la “Ley Hojarasca”, presentada en diciembre pasado y nunca tratada. La iniciativa propone derogar cientos de normas obsoletas o contradictorias, en un gesto simbólico de “limpieza normativa” que Sturzenegger considera clave para reducir trabas y modernizar el Estado.
“La Argentina necesita un cambio de época, y eso se logra desregulando”, dijo Cacace ante los diputados, en una frase que sintetiza la lógica del equipo libertario: menos papeles, más mercado.
