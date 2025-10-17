El capítulo ausente la pelea por la plata y el poder

La evasión le roba a la argentina casi la mitad de lo que recaudan los impuestos distorsivos

Un informe de los empresarios del Coloquio de Idea señala que la carga tributaria llega a alcanzar el 50% sobre cadenas formales de la economía. Dura advertencia de Llaryora al modelo que “se cae”.