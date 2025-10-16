La inflación en la crianza de los hijos aumentó en septiembre menos que el IPC

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Crianza que registró un aumento mensual en términos generales en torno al 1,1%.
El organismo difundió el valor de la crianza de infancias, que incluye bienes, servicios y el costo del cuidado. Los aumentos se ubicaron por debajo de la inflación general del noveno mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Crianza que registró un aumento mensual en términos generales en torno al 1,1%.
De esta manera, el aumento en el costo de crianzas se posicionó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, el cual fue del 2,1% según dio a conocer el organismo estadístico este martes.
De acuerdo al informe, los hogares necesitaron entre $436.138 y $548.636 en septiembre para cubrir los gastos de un niño, según su edad, de acuerdo con la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años).
La publicación del INDEC indica que la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado. Esto representó un aumento del 18,5% en comparación con el mismo mes del año anterior y del 1,1% con respecto a agosto.
Para la crianza de un niño entre 1 y 3 años, el costo total fue de $519.193. Ese número estuvo compuesto por $172.122 en bienes y servicios y $347.071 en cuidados. Interanualmente aumentó 18,3%, mientras que mensualmente se incrementó un 1,12%.
Con respecto a niños de 4 a 5 años, la canasta total fue de $436.138, compuesta de $219.218 en costos de bienes y servicios y $216.920 en costos de cuidado. Esto significó una suba del 19,2% interanual y 1,19% mensual.
Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $548.636, el más alto: $271.941 en gastos de bienes y servicios y $276.695 en gastos de cuidados. Incrementos del 19,2% interanual y del 1,17% mensual.
La canasta de crianza, lanzada por el Instituto en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes desde los 0 hasta los 12 años, con el objetivo de medir la situación que atraviesan más de 1 millón de hogares a cargo de mujeres que no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma.
Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, en base al valor de la canasta básica total (CBT) que difunde el INDEC para la medición de la pobreza y se lo multiplica por un coeficiente de adulto equivalente (CAE) correspondiente a cada tramo.
Asimismo, otro de los componentes del índice está dado pro los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares, siguiendo la Resolución 1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para calcular el valor monetario por hora de cuidado de acuerdo con la carga horaria semanal.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.