La inflación en Santa Fe fue del 2,3% en septiembre

La inflación de septiembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,3 por ciento, dos décimas más que la nacional, impulsada por los rubros Educación (3,5%), Transporte y comunicaciones (3,4%) y el general Otros bienes y servicios (2,9%); acumulando los primeros 9 meses del año un aumento de los precios del 23,3% y en los últimos 12 el 32,3 por ciento.
De acuerdo con los datos difundidos esta mañana por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el índice de inflación volvió a tener el número 2 adelante después de tener el 1 en los últimos cuatros meses del año, en línea con los porcentajes que informaba Nación.
Variaciones porcentuales.
Respecto de los aumentos de los demás rubros que componen la medición provincial, Vivienda y servicios básicos y Atención médica y gastos para la salud aumentaron en setiembre el 2,4 por ciento, Alimentos y bebidas 2 por ciento, Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,7%, Esparcimiento 1,4% e Indumentaria 1%.
Por productos se destaca en setiembre el aumento del precio del tomate redondo (+43,6%), seguido por lejos de la cebolla (+10,5%), la naranja (+8,4%), las galletitas dulces envasadas (+6,7%), la banana (+4,9%), el agua sin gas (+4,8%) y el aceite de girasol (+4,6%). La carne tuvo aumentos de entre el 2% y una baja del 0,5% el asado.
El transporte es uno de los tres rubros que más aumentó. Crédito: Manuel Fabatía
Respecto de los productos que más bajaron sus precios, lo lideró la lechuga (-16,7%), la leche entera (-2,4%), el arroz y el pollo (-2,1%), el jamón cocido (-1,4%) y los huevos de gallina (-1,3%).
Por rubros y por lejos el aumento de los precios lo lidera el Alquiler de Viviendas (+116,1% interanual y 57,8% los primeros nueve meses del año), seguido por Educación (53,8% y 40,5% respectivamente) Servicios para la salud (51,2% y 33,2%), Transporte público de pasajeros (47,7% y 29,3%), Carnes (47,6% y 32,4%) y Servicios básicos y combustible para la vivienda ((46,2% y 45,8%).
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
