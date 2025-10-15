Medición del INDEC

Noveno mes por debajo del 60% en la capacidad utilizada de la industria argentina

La actividad fabril sigue sin recuperar el ritmo, con un 59,4% de capacidad utilizada en agosto, mostrando una caída frente al año pasado. Los sectores metalmecánico, plástico y textil siguen siendo los más golpeados, mientras que la refinación del petróleo se mantiene a la cabeza.