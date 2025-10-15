“Innovar con una cancha más nivelada” advirtiendo que “si no nos adaptamos a lo que está pasando, va a ser difícil”.Mariano Bosch, Presidente del 61° Coloquio de IDEA y Co-fundador y CEO de AdecoAgro, abrió con esa premisa el encuentro ante mil empresarios en Mar del Plata.
“¿Qué tenemos que hacer nosotros? salir a competir”, se respondió el directivo tras un trabajo de seis meses con más de 50 CEOs de todo el país y diversas ramas de la producción.
Invitó a los empresarios a “entrenar, desafiarse, planificar, tener una estrategia” para “salir a jugar con convicción de que podemos jugar en un mundo desafiante”, con los liderazgos de China y Estados Unidos.
“Reglas a largo plazo”, pidió Bosch en materia de “marco laboral, impuestos y justicia”. Todo un desafío mientras las informaciones que llegaban al hotel frente al golf marplatense, hacían subir y bajar a la Argentina en el tobogán de los condicionamientos deDonald Trump y los anuncios de Scott Bessent.
“Innovar” y “competitividad”, las dos primeras palabras claves del Coloquio
“Somos proveedores y clientes unos de otros en alianzas de largo o corto plazo”, advirtió Bosch, para remarcar que la competitividad no es rivalidad sin colaboración.
Fue en ese sentido en el que se sumó la experiencia de un ex deportista. “Tomaba el entrenamiento como si fuera el partido”, señaló ante la convocatoria empresaria Javier “Pupi” Zanetti, Vicepresidente FC Internazionale y fundador de la Fundación P.U.P.I.
Gentileza: Radio Brisas
“Argentina juega cada día de mi vida”, aseguró el ex futbolista de la selección. "No se llega al éxito sin haber pasado por la dificultad”, afirmó el actual dirigente de la empresa que maneja al Inter, cargo para el cual estudió marketing y finanzas. “Ahora no me juzgan como jugador sino por esta nueva carrera. Hay que prepararse y hacer experiencia”, aseguró.
Por último dijo que “en todo gran equipo, cada uno necesita del otro. El sentido de pertenencia, la generosidad, el poder ayudar al otro, definen el objetivo. Tecnología e innovación son importantes, pero las relaciones humanas hacen la diferencia”.
