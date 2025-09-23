Desde noviembre de 2023 cerraron 1.817 empresas y hay 16.475 trabajadores menos

El primero de diciembre de 2023 había en la provincia de Santa Fe 50.729 unidades productivas donde trabajaban 635.292 personas mientras que en junio de 2025 había 48.912 unidades productivas donde lo hacían 618.817 trabajadores: esto es quiere decir que desde entonces se destruyeron 1.718 empresas y 16.475 empleos.
El dato es producto del informe que mensualmente produce la Superintendencia de Riesgo de Nación, que se focaliza en los principales indicadores de cobertura y financiación del sistema de trabajo, así como también de litigiosidad y lesiones que suceden en el sistema.
Cantidad de empleadores Nov 2023 - Jun 2025 Santa Fe.
A nivel nacional las cifras de destrucción de empresas y empleos asustan por su magnitud: en noviembre 2023 el sistema tenía 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores; mientras que, en junio de 2025, hubo 496.035 unidades productivas con 9.621.034 trabajadores asegurados, lo que representa una pérdida de 15.302 empleadores o “unidades productivas” y 219.256 trabajadores o empleados.
De acuerdo con el informe, las áreas más castigadas en términos de pérdida de empleo fueron las vinculadas a la construcción, la industria manufacturera y el sector público, que son junto con el comercio los principales generadores de trabajos en la economía argentina.
Por el universo que releva, trabajadores registrados, el informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo no contempla la destrucción de empleos ni de unidades productivas informales y emprendimientos individuales que también se ven afectados por la crisis económica producto de las políticas nacionales.
Los niveles de actividad económica informados por las consultoras y organismos oficiales que la miden indican, en el mejor de los casos, un freno para este segundo semestre razón por la cual los resultados de los relevamientos la Superintendencia de Riesgos de Trabajo profundizarán el deterioro del empleo y la pérdida de empresas productivas.
Récord de importaciones de consumo
En este contexto de deterioro del empleo y la actividad económica, en agosto y por segundo mes consecutivo, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un máximo histórico, totalizando USD 992 millones y posiciona a los primeros ocho meses de 2025 como el valor más alto registrado del siglo, de acuerdo con un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Según este Centro de Estudios, entre enero y agosto, los primeros 8 meses del año hubo importaciones de bienes de consumo por U$S 7.219 millones contra U$S 1.170 millones que fue el récord anterior, establecido en igual período de 2018, lo que representa un incremento del 19,3%.
Importación de Bienes de Consumo - CEPA
Según el relevamiento de CEPA, los cinco rubros donde más crecieron las importaciones en 2025, que además concentraron el 49,6% del total fueron:
-Electrodomésticos, baterías y lámparas: +299,2% vs 2024 (+221,4% vs. 2023), 8,5% del total.
-Motos, bicicletas y otros equipos de transporte: +132,8% vs 2024 (+72,3% vs 2023), 8,5% del total.
-Prendas de vestir: +54% vs 2024 (+101,0% vs 2023), 6,2% del total
-Prod. alimenticios: +80,7% vs 2024 (+44,6% vs 2023), 16,7% del total
-Marroquinería: +55,6% vs 2024 (+19,6% vs 2023), 9,6% del total
Respecto de los productos alimenticios con producción local, donde las importaciones de bienes de consumo se dispararon en productos fueron en:
-Carnes frescas y en conserva: +589,8% vs 2024 (+239,3% vs 2023)
-Fideos y pastas: +187,4% vs 2024 (+208,5% vs 2023)
Aceites y grasas: +94,5% vs 2024 (+72,9% vs 2023)
-Panificados: +126,4% vs 2024 (+70,0% vs 2023)
-Frutas, legumbres y hortalizas: +48,7% vs 2024 (+22,7% vs 2023)
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
