"La única solución para salir de la pobreza es producir más"
El presidente de Fisfe pidió políticas públicas y reformas que impulsen el crecimiento industria y la generación de empleos privados. "Nos preocupa el segundo semestre", advirtió ante más de 1.000 industriales en Las Parejas.
Martín enfatizó la necesidad de políticas públicas que promuevan el desarrollo del sector. Crédito: Guillermo Di Salvatore
El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martin, pidió a las gobernantes políticas que apoyen el crecimiento y desarrollo del sector porque "aumentar la producción es el único camino que tiene el país para reducir la pobreza", alertó sobre el deterioro de la infraestructura vial que afecta a la competitividad del sector para lo cual "es imperativo que el gobierno nacional retome el mantenimiento de las rutas nacionales", alertó por el impacto de las importaciones en el tejido productivo local y admitió que empiezan a observarse pérdidas de empleo por la caída de la actividad que está 10 puntos por debajo de los años previos.
En la celebración del acto por el Día de la Industria Nacional que se realizó en la ciudad de Las Parejas, puso en números lo que significa el sector industrial en la provincia: 6 mil empresas, 140.000 empleos directos y 350.000 indirectos que producen casi todo y ue está atravesando un momento muy complejo por la caída de la actividad y advirtió que, a pesar "de la responsabilidad social mostrada hasta el momento para preservar los empleos, ya se observan reducciones en varios sectores".
Martín describió la situación por la que atraviesa el sector, que en julio retrocedió más de 5% y está trabajando 10% por debajo de los años previos, ante el gobernador y la vicegobernadora, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia; el presidente de la UIA, Martín Rapallini; el intedente de Las Parejas, Horacio Compagnucci; las autoridades del Comité Ejecutivo de UIA Guillermo Moretti y Walter Andreozzi de Santa Fe; el presidente de Adimra, Elio Del Re; y el titular de CAME, Ricardo Diab.
En su discurso el titular de Fisfe reconoció lo hecho por el gobierno nacional para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, pero dijo que eso no es suficiente para construir un país "que promueva más desarrollo con inclusión", enfatizó que "la única solución de fondo para la pobreza estructural en nuestro país es producir más y generar más empleos privados" y reiteró que el nivel de tasas de interés es incompatible con cualquier emprendimiento productivo, al tiempo que fue muy aplaudido cuando dijo que "hoy en Argentina resulta mucho más rentable la timba financiera que abrir una fábrica y dar empleo".
Pullaro y Scaglia en Las Parejas.
Como contracara de las políticas nacionales, el titular de Fisfe destacó el acompañamiento del gobierno provincial - a quien le pidió convertirse en interlocutor y liderar la transformación productiva santafesina- a partir de una serie de medidas y políticas públicas que tomó para impulsar la actividad y consolidar las cadenas de valor estratégicas que tiene Santa Fe como los programas en Educación, las líneas de crédito son subisidios de tasa, la digitalización de los trámites y el fondo de garantía provincial, entre otros.
"Necesitamos aumentar las exportaciones y el valor agregado de la producción. Debemos trabajar juntos, sector privado y público, para promover la industrialización de nuestras materias primas. Ello agrega valor y genera arraigo territorial para nuestros jóvenes. En igual sentido, el Santa Fe Business Forum se ha transformado en una poderosa herramienta para promover nuestras empresas y productos al exterior", resumió.
Sobre la necesidad de retomar las obras de infraestructura que le permitan a los industriales santafesinos ganar competitividad, Javier Martín enumeró en primer término las destinadas a la provisión de energía eléctrica y gas sobre las cuales reconoció los avances en el plan de gasoductos provinciales, pero pidió que Nación complete los trabajos del reversal norte porque "transformarán la matriz energética y mejorarán la competitividad industrial".
Respeto de la energía eléctrica destacó el relanzamiento del programa Prosumidores del gobierno provincial, pero dijo que con eso solo no alcanza y que necesitan "extender la infraestructura eléctrica que demanda la industrial y que la EPE asuma un rol estratégico a partir de los cambios en el Mercado Eléctrico Mayorista". También pidió a la provincia liderar las acciones políticas a nivel nacional para mejorar la legislación que hoy afecta al sector de los biocombustibles.
En el capítulo de las reformas que la industria necesita para ganar competitividad y ponerse en igualdad de condiciones con el resto del mundo, Javier Martín insistió que el impuesto a los ingresos brutos resulta distorsivo y perjudicial para las cadenas productivas, en especial los saldos acumulados en extraña jurisdicción y dijo que necesitan "una ley que fije claramente el criterio de exención de ingresos brutos para la industria santafesina", como rigió durante mucho tiempo en la provincia.
También pidió al gobierno provincial que, frente a las nuevas facultades que tendrán los municipios y comunas por la autonomía que les otorga la nueva Constitución, "asegure el respeto al principio de que toda tasa debe estar vinculada con la real contraprestación de un servicio y su importe debe tener relación con el costo efectivo de tal prestación".
La otra reforma que pidió es vinculada con la litigiosidad laboral, para lo cual pidió completar la cobertura de vacancias en el fuero laboral provincial, la puesta en funciones del Observatorio de las Comisiones Médicas Interjurisdiccionales para mejorar su funcionamiento y reducir la litigiosidad, profundizar los mecanismos de conciliación de conflictos e hizo un enfático pedido al Poder Judicial para que establezca mecanismos de actualización de los juicios laborales "que sean reparadores del paso del tiempo, pero que no pongan a las empresas al borde de la quiebra".
Al final de su discurso, el titular de Fisfe destacó la preocupación de los industriales santafesinos por el desfinanciamiento nacional al sistema educativo universitario, al que opuso el Programa Impulsa de formación y el trabajo que llevan adelante con el ministerio de Educación de Santa Fe cuyo eje son las prácticas profesionalizantes, además de revisar la propuesta educativa provincial; y se lamentó por los recortes presupuestarios al sistema científico-tecnológico nacional y el cierre de las oficinas del INTI Reconquista y Santa Fe porque "todos los países industrializados invierten en innovación científico-tecnológica", donde destacó el trabajo de la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación.
Finalmente, el titular de Fisfe pidió que ante la falta de una política industrial a nivel nacional y la pérdida de muchos de los canales de diálogo, en especial a partir del cierre de la Secretaría de Industria y de la Subsecretaría PYME, que "el gobernador y todo su gabinete se transformen en nuestros interlocutores a nivel nacional para defender la industria santafesina frente a un escenario que hoy se presenta muy difícil" y a los legisladores nacionales que los ayuden a "defender la industria generado consensos en el Congreso Nacional para el tratamiento y aprobación de cuatro iniciativas fundamentales; la Ley PYME impulsada por la UIA, la ley de biocombustibles impulsada por la Liga Bioenergética, una ley de modernización laboral que reduzca el costo laboral no salarial y una reforma tributaria integral con orientación productiva y federal, que promueva una distribución más equitativa de los recursos entre el estado nacional y las provincias y que incentive la inversión productiva por sobre la especulación financiera.
