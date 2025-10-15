Exposición en Diputados

Menos subsidios y más inversión privada, los lineamientos energéticos del Presupuesto 2026

El coordinador de Energía y Minería de la Nación defendió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los gastos previstos en su cartera para el 2026. Hizo énfasis en la continuidad de la reducción gradual de subvenciones estatales en las tarifas y la apertura al financiamiento de privados en infraestructura para la normalización del mercado eléctrico.