Para grandes usuarios

Nación habilitó el programa que busca reducir la demanda eléctrica bonificando el ahorro en el verano

La medida apunta a que industrias, empresas y comercios disminuyan voluntariamente el consumo de luz en periodos de mayor demanda durante la temporada estival, otorgando una retribución económica a cambio, para evitar que el sistema se sature y se produzcan cortes.