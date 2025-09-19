Prioridades postergadas

En alta tensión, el sistema eléctrico nacional necesita 9.800 millones de dólares

Las empresas privadas que operan torres y líneas en 500 kW no están obligadas a ampliar esa red, que tiene más de 30 años en un 40% y sobre todo es insuficiente. Teoría de la sábana corta para inversiones a 15 ó 20 años.